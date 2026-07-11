Πένθος στη Σαλαμίνα: Απεβίωσε η δικηγόρος Αθηνά Βάττου σε ηλικία 48 ετών

Η τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας βυθίστηκε στο πένθος με τον θάνατο της 48χρονης δικηγόρου και συζύγου του δημάρχου Γ. Παναγόπουλου. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά· ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία στο Ευριπίδειο.

Τοπικό σοκ και ακυρώσεις εκδηλώσεων

Η κοινότητα της Σαλαμίνας θρηνεί μετά τον ξαφνικό θάνατο της δικηγόρου Αθηνάς Βάττου, 48 ετών, συζύγου του δημάρχου του νησιού, Γιώργου Παναγόπουλου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Η είδηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας: φίλοι, συνεργάτες και πολίτες εκφράζουν συλλυπητήρια και πολύς κόσμος αναμένεται στην τελετή αποχαιρετισμού. Ως ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας της Λένας Ζευγαρά, που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας.

«Αυτή τη στιγμή προέχει η στήριξη στην οικογένεια Παναγόπουλου», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών.

Η ακύρωση κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την παραγωγή της εκδήλωσης και περιλαμβάνει ενημέρωση για την επιστροφή των χρημάτων στα σημεία προπώλησης για όσους είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.

Όνομα: Αθηνά Βάττου, 48 ετών

Αθηνά Βάττου, 48 ετών Σχέση: Σύζυγος του δημάρχου Γ. Παναγόπουλου

Σύζυγος του δημάρχου Γ. Παναγόπουλου Εκκρεμότητα: Αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί

Η τοπική εκκλησία και οι φορείς της πόλης οργανώνουν την υποδοχή των πολιτών που επιθυμούν να αποχαιρετίσουν την εκλιπούσα, ενώ ήδη αρκετοί δείχνουν διάθεση να σταθούν αλληλέγγυοι στην οικογένεια.

Γεγονός Λεπτομέρειες Εξόδιος ακολουθία Σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 17:00, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Μηνά Ακύρωση εκδήλωσης Συναυλία Λένας Ζευγαρά, προγραμματισμένη για 12/7 στο Ευριπίδειο Θέατρο — οριστική ακύρωση και επιστροφή εισιτηρίων

Η απώλεια μιας ενεργής και γνωστής νομικής λειτουργού επηρεάζει ευρύτερα τον κοινωνικό ιστό του νησιού: πρόσωπα που συμμετείχαν σε τοπικές δραστηριότητες και δημόσιες υποθέσεις στερούνται μιας παρουσίας με νομικές γνώσεις και κοινωνική δράση. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν την έκταση της συμμετοχής του κοινού στις τιμητικές εκδηλώσεις και το πώς οι τοπικοί φορείς θα υποστηρίξουν τους οικείους.

Οι πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν μέχρι στιγμής προέρχονται από τις ανακοινώσεις των εμπλεκομένων φορέων και τα τοπικά μέσα. Εάν υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του θανάτου ή για επιπλέον εκδηλώσεις μνήμης, θα ακολουθήσει νεότερο ρεπορτάζ.