Πιερρακάκης στο Economist: κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, ψηφιακό ευρώ και επιτάχυνση επενδύσεων

Στο συνέδριο του Economist ο υπουργός έθεσε ως προτεραιότητα ένα «τεχνολογικό δόγμα» για την Ευρώπη, επισήμανε την ανάγκη ταχείας υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και επανέφερε την ιδέα κοινών δημοπρασιών φάσματος για 5G/6G.

Στην καρδιά της συζήτησης για το μέλλον της ευρωπαϊκής τεχνολογίας βρέθηκε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του 30ού «Government Roundtable» του Economist στην Αθήνα. Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική που θα συνδυάζει φιλόδοξους στόχους με ταχεία εφαρμογή, και ζήτησε ξεκάθαρο «τεχνολογικό δόγμα» για την Ένωση.

Ανάγκη ταχύτητας και κοινών λύσεων

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, μετά τις εκθέσεις των Ενρίκο Λέτα και Μάριο Ντράγκι υπάρχει πλέον κοινός προσανατολισμός, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν τα παραδοτέα. Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε πρόοδο σε σημεία οικονομικής ολοκλήρωσης της Ε.Ε., αλλά υπογράμμισε ότι απαιτούνται επιπλέον ενέργειες σε πολλαπλά μέτωπα.

«Θέλουμε ένα ξεκάθαρο τεχνολογικό δόγμα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων που ανέφερε είναι το ψηφιακό ευρώ, το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να γίνει πραγματικότητα έως το 2029, καθώς και ιδέες για την ενίσχυση της χρηματοδότησης επενδύσεων μέσω θεσμών όπως η «Ένωση Αποταμιεύσεων».

Προτάσεις για φάσμα 5G/6G και τεχνητή νοημοσύνη

Στη διάρκεια της ομιλίας ο υπουργός επανέφερε την πρόταση για κοινή δημοπράτηση των συχνοτήτων 5G και 6G σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως μέσο για τη δημιουργία επιπλέον πόρων και ενός πιο ανταγωνιστικού πλαισίου ανάπτυξης. Επιπλέον, ανέδειξε την τεχνητή νοημοσύνη ως πεδίο «άμεσης στρατηγικής πίεσης» που χρειάζεται αξιολόγηση των επιπτώσεων και πολιτικές επιλογές.

Κοινή στρατηγική Ε.Ε. με ταχεία υλοποίηση παραδοτέων.

με ταχεία υλοποίηση παραδοτέων. Ψηφιακό ευρώ με ορίζοντα το 2029.

με ορίζοντα το 2029. Κοινές δημοπρασίες φάσματος για 5G/6G ως χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η τοποθέτηση συνδυάζει πολιτική βούληση με τεχνο-οικονομικές προτάσεις: από τη μία καλεί για συντονισμό και μεγάλα «τεχνολογικά οικοσυστήματα», από την άλλη προτείνει πρακτικά μέτρα για τη σύναξη πόρων και υποδομών. Η αναφορά σε παραδείγματα όπως η ενεργειακή ένωση και η ολοκλήρωση αγορών, καθώς και η σύνδεση με συζητήσεις σε επίπεδο Ecofin και Eurogroup, υπογραμμίζουν ότι οι τεχνολογικές επιλογές συναντούν πλέον και οικονομική διακυβέρνηση.

Σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, οι προτάσεις αυτές ανοίγουν παράθυρα ευκαιριών αλλά και προκλήσεων: χρειάζεται συντονισμός με ευρωπαϊκά όργανα, σχεδιασμός για αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και ταχύτητα στην αξιοποίηση τεχνολογικών επενδύσεων, ώστε η Ελλάδα να επωφεληθεί από τις συλλογικές πρωτοβουλίες που προτάθηκαν.

Η συζήτηση στο Economist αποτυπώνει ένα διττό μήνυμα: υπάρχει βούληση και πλαίσιο σκέψης, αλλά η αξία θα κριθεί στην ταχύτητα και την ποιότητα της υλοποίησης.