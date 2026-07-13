Ποιος «υπογράφει» τις τηλεοπτικές εικόνες του Μάικλ Ολίσε στο Instagram

Η αισθητική μεταστροφή στο προφίλ του Γάλλου εξτρέμ στο Μουντιάλ προκάλεσε σενάρια και παρερμηνείες. Η έρευνα αποδίδει την επιλογή σε συγκεκριμένο δημιουργό και αποκαθιστά την αλήθεια πίσω από τα viral posts.

Η εικόνα που έγινε θέμα και το πρόσωπο πίσω από το φακό

Η απότομη αλλαγή στο οπτικό περιεχόμενο του Μάικλ Ολίσε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 τράβηξε γρήγορα την προσοχή: το προφίλ του διεθνή της Γαλλίας «άδειασε» από παλαιότερες αναρτήσεις και γέμισε με ατμοσφαιρικές, χαμηλής ανάλυσης εικόνες που μοιάζουν να έχουν τραβηχτεί από οθόνη τηλεόρασης. Η επιλογή αυτή γέννησε αμέσως σενάρια και εικασίες για το νόημα και την προέλευσή τους.

Στο κέντρο των φημών βρέθηκε ένα όνομα που κυκλοφόρησε διαδικτυακά: η Florence Pernet, η οποία δημιούργησε δικό της φωτογραφικό πρότζεκτ καταγράφοντας στιγμιότυπα του Μουντιάλ μέσα από τηλεοπτικές οθόνες. Η αφήγηση που διαδόθηκε σύνδεσε την Pernet με τις αναρτήσεις του Ολίσε, προτείνοντας ότι η ίδια είχε τραβήξει τις εικόνες επειδή δεν είχε διαπίστευση για τη διοργάνωση.

Η πραγματικότητα, όπως ξεκαθαρίστηκε στη συνέχεια, είναι διαφορετική: η Florence Pernet δεν είναι η προσωπική φωτογράφος του Ολίσε και δεν είναι υπεύθυνη για τις συγκεκριμένες αναρτήσεις. Ο επαγγελματίας που συνεργάζεται με τον Γάλλο άσο είναι ο Lukas Korschan, ένας Γερμανός φωτογράφος με παρουσία στο αθλητικό, στο ντοκιμαντέρ και στο fashion πεδίο, ο οποίος έχει αναλάβει την οπτική ταυτότητα που εμφανίζεται στο Instagram του παίκτη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η επιλογή των χαμηλής ανάλυσης εικόνων δεν οφείλεται σε τεχνική αποτυχία αλλά σε συνειδητή αισθητική στρατηγική. Το αποτέλεσμα παραπέμπει σε ιστορικά φωτογραφικά έργα που κατέγραψαν την τηλεοπτική εικόνα ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, με πιο γνωστό παράδειγμα το πρότζεκτ «TV Shots» του Βέλγου φωτογράφου Harry Gruyaert από το 1972, όπου μεταξύ άλλων αποτυπώθηκαν κι εικόνες από τους Ολυμπιακούς του Μονάχου.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για καλλιτεχνική επιλογή, όχι για τεχνικό λάθος.

ότι πρόκειται για καλλιτεχνική επιλογή, όχι για τεχνικό λάθος. Η Pernet δημιούργησε προσωπικό πρότζεκτ με τηλεοπτικές λήψεις, αλλά δεν διαχειρίζεται το Instagram του Ολίσε.

δημιούργησε προσωπικό πρότζεκτ με τηλεοπτικές λήψεις, αλλά δεν διαχειρίζεται το Instagram του Ολίσε. Ο Lukas Korschan είναι ο επαγγελματίας που έχει αναλάβει την οπτική παρουσία του παίκτη στη διοργάνωση.

Συνέπειες στο πεδίο των φημών και της εικόνας

Η αρχική απουσία περιεχομένου από το προφίλ του Ολίσε και η μεταγενέστερη επαναπλήρωσή του με συγκεκριμένο οπτικό ύφος ενθάρρυνε και άλλα αφηγήματα —μεταξύ αυτών και μεταγραφικά σενάρια που συνέδεαν την κίνηση με πιθανό ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων όπως η Ρεάλ Μαδρίτης. Τα γεγονότα, όμως, δείχνουν ότι πίσω από την επικοινωνιακή μεταβολή βρίσκεται μια επικεντρωμένη καλλιτεχνική απόφαση και συνεργασία με έναν επαγγελματία φωτογράφο.

Πρόσωπο Ρόλος / Σχέση με τις αναρτήσεις Michael Olise Παίκτης, κάτοχος του λογαριασμού στο Instagram Lukas Korschan Φωτογράφος που έχει συνεργασία με τον Ολίσε και υπογράφει την οπτική ταυτότητα Florence Pernet Φωτογράφος με προσωπικό πρότζεκτ τηλεοπτικών εικόνων, όχι υπεύθυνη για το προφίλ του Ολίσε Harry Gruyaert Ιστορικό φωτογραφικό πρότυπο («TV Shots», 1972) που μοιάζει αισθητικά με τις νέες αναρτήσεις

Για τα μέσα και για τους οπαδούς, το συμβάν λειτουργεί ως υπενθύμιση του πώς η οπτική ταυτότητα ενός αθλητή στο διαδίκτυο μπορεί να γίνει κομμάτι της αφήγησης γύρω από την καριέρα του, να πυροδοτήσει συζητήσεις για μεταγραφές ή να αναδείξει εμπνευσμένες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Στην περίπτωση του Ολίσε, το τελικό συμπέρασμα είναι σαφές: πρόκειται για καλλιτεχνική στρατηγική με συγκεκριμένο δημιουργό, όχι για τυχαία ή ανεξέλεγκτη ψηφιακή συμπεριφορά.