Πολιτειακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ επιχειρούν να μπλοκάρουν τη συγχώνευση Paramount

Ομάδα εισαγγελέων πολιτειών, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, σχεδιάζει αγωγή κατά της συμφωνίας μεταξύ Skydance και Warner Bros. Discovery, ανοίγοντας μέτωπο αντιμονοπωλιακού ελέγχου ανεξάρτητο από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Νέα εξέλιξη στο μέτωπο της μεγάλης συγχώνευσης που αφορά την Paramount: ομάδα γενικών εισαγγελέων πολιτειών των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή της Καλιφόρνιας, προετοιμάζει νομική προσφυγή για να εμποδίσει τη συμφωνία ανάμεσα στην Skydance και την Warner Bros. Discovery. Η κίνηση αυτή μεταφέρει τη διαμάχη από το ομοσπονδιακό στο πολιτειακό επίπεδο, δημιουργώντας νέο πεδίο σύγκρουσης στην αμερικανική πολιτική ανταγωνισμού.

Γιατί κινητοποιούνται οι πολιτείες

Οι πολιτειακές αρχές επικαλούνται ανησυχίες για πιθανή συγκέντρωση δύναμης στον χώρο του περιεχομένου, του streaming και της τηλεοπτικής διανομής. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο κίνδυνος ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης της νέας οντότητας έναντι διαφημιστών, πλατφορμών και παραγωγών, που μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό επιλογών για τους καταναλωτές και σε πίεση μικρότερων δημιουργών.

Σύγκρουση ρυθμιστικών επιπέδων

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αξιολογήσει ότι η συγχώνευση θα μπορούσε να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι σε τεχνολογικούς ομίλους. Παράλληλα, η συμφωνία έχει λάβει έγκριση σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα, που θεωρούν μειωμένο τον κίνδυνο για τον ανταγωνισμό.

Τι σημαίνει για αγορά και συνεργασίες

Η προσφυγή των πολιτειών λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ακόμη και μετά από διεθνείς και ομοσπονδιακές εγκρίσεις, μια συγχώνευση μεγάλων ομίλων μέσων παραμένει ευάλωτη σε επιμέρους νομικές επιθέσεις. Για εταιρείες μέσων και παραγωγής περιεχομένου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτό μεταφράζεται σε πιθανές καθυστερήσεις ή προσαρμογές σε:

συμβάσεις διανομής και licensing,

συμφωνίες συμπαραγωγής με διεθνείς ομίλους,

διαπραγματεύσεις για δικαιώματα και αμοιβές δημιουργών.

Πιθανές συνέπειες

Η εμπλοκή πολιτειακών εισαγγελέων υπογραμμίζει την τάση για πιο επιθετική εφαρμογή του αντιμονοπωλιακού δικαίου, όχι μόνο απέναντι σε Big Tech αλλά και σε παραδοσιακές εταιρείες ψυχαγωγίας. Αν η αγωγή προχωρήσει, η συμφωνία μπορεί να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις, τροποποιήσεις ή ακόμη και μπλοκάρισμα, με άμεση επίδραση σε χρονοδιαγράμματα κυκλοφοριών, δικαιωμάτων και διεθνών συνεργασιών.

Στοιχείο Κατάσταση Ομοσπονδιακή έγκριση Νόμιμη αποδοχή από Υπουργείο Δικαιοσύνης Διεθνείς ρυθμιστικές αποφάσεις Έγκριση από Ε.Ε. και Κίνα Πολιτειακή αντίδραση Προετοιμασία αγωγής από ομάδα εισαγγελέων

Η εξέλιξη αυτή αξίζει παρακολούθησης από επιχειρήσεις μέσων και επαγγελματίες του κλάδου στην Ελλάδα, καθώς πιθανές νομικές ανατροπές μπορεί να μεταβάλουν το διεθνές τοπίο διανομής και συνεργασιών. Σε κάθε περίπτωση, η διαμάχη φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς ρυθμιστικές αρχές σε διαφορετικά επίπεδα θα διαμορφώσουν το μέλλον των μεγάλων συγχωνεύσεων στην ψυχαγωγία.