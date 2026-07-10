Πορεία Μνήμης φτάνει στον Καραβά: οι επόμενες στάσεις στα Κύθηρα και τη Σαλαμίνα

Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ–Σολωμού συνεχίζει το οδοιπορικό της, με σταθμό τον Καραβά των Κυθήρων, σε συνέχεια των εκδηλώσεων που ξεκίνησαν με ονοματοδοσία πλατείας στην Άνω Κερύνεια Αχαΐας.

Πορεία μνήμης και επόμενος σταθμός τα Κύθηρα

Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ–Σολωμού ολοκλήρωσε την Πέμπτη σειρά εκδηλώσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα και προχωρά στην επόμενη φάση του οδοιπορικού της, με στάση στο Καραβά των Κυθήρων, πριν τη συνέχειά της προς τη Σαλαμίνα και άλλα νησιά. Η πρωτοβουλία πραγματοποιεί δράσεις με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Στην Αχαΐα, στην Άνω Κερύνεια, ολοκληρώθηκε η ονοματοδοσία πλατείας σε Πλατεία Ισαάκ–Σολωμού. Η τελετή περιλάμβανε αποκαλυπτήρια και σημειώθηκε ως συμβολική κίνηση που παραπέμπει στην κατεχόμενη Κερύνεια της Κύπρου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας και συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων.

«Η πολύωρη διαδρομή τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, με την άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά ήταν δύσκολη, αλλά είχε την ανταμοιβή ενός τεράστιου και ιστορικού συμβολισμού στην Κερύνεια Αιγιαλείας, που θυμίζει την κατεχόμενη Κερύνεια της Κύπρου».

Μετά την ονοματοδοσία, οι συμμετέχοντες συνέχισαν με μοτοσικλέτες και πραγματοποίησαν στάση στο Έλος Λακωνίας, όπου έγινε εκδήλωση τιμής μπροστά στην προτομή του αντιστράτηγου ε.α. Ηλία Γλεντζέ, ο οποίος αναφέρεται ως επικεφαλής λόχου της 31ης Μοίρας Καταδρομών στη νικηφόρα κατάληψη του υψώματος Κοτζά Καγιά το 1974.

Για τους κατοίκους των Κυθήρων, η ανακοίνωση της διαδρομής σηματοδοτεί μια άμεση τοπική εκδήλωση μνήμης, καθώς το οδοιπορικό περιλαμβάνει συγκεκριμένα τον Καραβά του νησιού. Η παρουσία της πρωτοβουλίας στα Κύθηρα αναμένεται να δώσει χαρακτήρα δημόσιας τιμής και συλλογικής ανάμνησης, χωρίς όμως προς το παρόν να έχουν ανακοινωθεί επιπλέον λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ή τις ώρες των τοπικών εκδηλώσεων.

Διαδρομή και επόμενοι προορισμοί

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το οδοιπορικό θα συνεχιστεί προς τη Σαλαμίνα της Αττικής και στη συνέχεια προς τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Η πορεία είναι διασυνδεδεμένη με ιστορικά και συμβολικά σημεία που επιλέχθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

Αρτιες πληροφορίες : Ο σταθμός στον Καραβά των Κυθήρων επιβεβαιώνει την πρόθεση για τοπική παρουσία της πρωτοβουλίας.

: Ο σταθμός στον Καραβά των Κυθήρων επιβεβαιώνει την πρόθεση για τοπική παρουσία της πρωτοβουλίας. Συμμετοχές : Στις πρόσφατες εκδηλώσεις συμμετείχαν μέλη της τοπικής κοινότητας και συγγενείς των θυμάτων.

: Στις πρόσφατες εκδηλώσεις συμμετείχαν μέλη της τοπικής κοινότητας και συγγενείς των θυμάτων. Σημασία: Οι δράσεις έχουν προφανές συμβολικό χαρακτήρα και στόχο τη διατήρηση της μνήμης.

Στάδιο Τοποθεσία Αποκαλυπτήρια Άνω Κερύνεια Αχαΐας (Πλατεία Ισαάκ–Σολωμού) Εκδήλωση Έλος Λακωνίας (προτομή Η. Γλεντζέ) Επόμενος Καραβά, Κύθηρα Μετέπειτα Λεωνίδιο, Σαλαμίνα, Ρόδος, Καστελόριζο

Η τοπική κοινότητα των Κυθήρων καλείται να αναμένει επίσημες ανακοινώσεις για ώρα και μορφή της εκδήλωσης στον Καραβά. Για τον νησιωτικό πληθυσμό, τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τόσο το ιστορικό πλαίσιο όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι μνήμες διασχίζουν γεωγραφικά όρια, φθάνοντας και στη δική μας κοινότητα.

Η ενημέρωση αυτή βασίζεται στην ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας και στην κάλυψη που δημοσιοποιήθηκε από ανταποκριτικά μέσα. Οποιαδήποτε νεότερη τοπική πληροφόρηση θα δημοσιευθεί όταν καταστεί διαθέσιμη.