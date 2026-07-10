Πώς ο ήλιος επηρεάζει το σώμα και την καθημερινότητά μας: ομιλία για οφέλη και κινδύνους

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διοργανώνει ενημερωτική ομιλία για την πολύπλευρη επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην υγεία, με έμφαση σε δέρμα, ορμόνες και προληπτικά μέτρα.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στο ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση ενημέρωσης με αντικείμενο την πολύπλευρη σχέση του ήλιου με την ανθρώπινη υγεία. Η πρωτοβουλία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στοχεύει να εξηγήσει, με απλό και κατανοητό τρόπο, τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τι θα παρουσιαστεί στην ομιλία

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναλυθούν οι επιδράσεις του ηλιακού φωτός στο δέρμα, το σύστημα των ορμονών και τον βιολογικό ρολόι του οργανισμού. Η παρουσίαση περιλαμβάνει θέματα όπως η σύνθεση της βιταμίνης D, η σχέση με τη σεροτονίνη και τη μελατονίνη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο ήλιος επηρεάζει τον ύπνο και τη διάθεση.

Οφέλη και κίνδυνοι

Η εκδήλωση προγραμματίζει να εξισορροπήσει την ενημέρωση για τα οφέλη —όπως η παραγωγή βιταμίνης D και η βελτίωση της διάθεσης— με σαφή αναφορά στους κινδύνους: φωτογήρανση, καρκίνος του δέρματος και έντονες επιπτώσεις από υπερβολική έκθεση. Θα συζητηθούν επίσης οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται επιπλέον προσοχή, όπως η φωτοευαισθησία που προκαλείται από ορισμένα φάρμακα.

Προληπτική ενημέρωση για ασφαλή έκθεση στον ήλιο.

για ασφαλή έκθεση στον ήλιο. Αντιστοιχία οφέλους-κινδύνου ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της έκθεσης.

ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της έκθεσης. Πρακτικές οδηγίες για προστασία του δέρματος και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Πρακτικά στοιχεία και χρήσιμες κατευθύνσεις

Η ομιλία υπόσχεται να κλείσει με εφαρμοστικές συμβουλές για το πώς κάθε άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει τα οφέλη της ηλιακής έκθεσης χωρίς να αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν είναι η χρήση αντηλιακών, η επιλογή ρούχων και ώρας έκθεσης, καθώς και η ανάγκη ιατρικής συμβουλής σε περιπτώσεις λήψης φωτοευαισθητοποιητικών φαρμάκων.

Τομέας επίδρασης Κύρια σημεία Δέρμα Οφέλη: σύνθεση βιταμίνης D · Κίνδυνοι: φωτογήρανση, καρκίνος Ορμόνες & Ρυθμοί Σεροτονίνη, μελατονίνη, βιολογικό ρολόι, επίδραση στον ύπνο Ανοσοποιητικό Επηρεάζεται από την έκθεση· είναι ζήτημα ισορροπίας

Η ενημέρωση γύρω από την σχέσης του ήλιου με την υγεία είναι σημαντική για την πρόληψη νόσων και την προαγωγή καλών πρακτικών στον γενικό πληθυσμό. Η εκδήλωση του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου φιλοδοξεί να προσφέρει τεκμηριωμένες πληροφορίες και πρακτικούς κανόνες, ώστε ο ήλιος να λειτουργεί ως σύμμαχος και όχι ως παράγοντας κινδύνου.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το πώς να απολαμβάνουν την ηλιακή ακτινοβολία με γνώση, μέτρο και σωστή προστασία.