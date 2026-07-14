Πτώση στη Wall Street και κύμα αβεβαιότητας: η τεχνολογία σέρνει την υποχώρηση, εκτίναξη τιμών πετρελαίου

Οι βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς έκλεισαν σήμερα αρνητικά, με τον τομέα της τεχνολογίας να υποχωρεί σημαντικά, ενώ οι τιμές του αργού ανέβηκαν μετά την ανακοίνωση Τραμπ για «αποκλεισμό» των Στενών του Ορμούζ.

Η σημερινή συνεδρία στη Wall Street έδωσε ένα σαφές σήμα νευρικότητας: οι βασικοί δείκτες έκλεισαν με απώλειες, ο τεχνολογικός κλάδος δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις και οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν απότομη άνοδο μετά από επίσημη παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου.

Αγορές σε αναταραχή

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,79%, κλείνοντας στις 7.515,34 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 1,55%, με τον κλάδο των ημιαγωγών και τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται της πτώσης. Ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε χαμηλότερα κατά 138,37 μονάδες, στις 52.498,64 μονάδες.

Η νέα κλιμάκωση αποδίδεται στην ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ «επαναφέρουν» τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με επιπτώσεις στην παγκόσμια ροή εμπορίου και, συνακόλουθα, στις ενεργειακές τιμές.

«Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ο οποίος ονομάζεται έτσι επειδή σταματά μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν από το να εισέρχονται ή να εξέρχονται», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πετρέλαιο: άλμα και επιπτώσεις

Οι τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν έντονα: τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI ενισχύθηκαν κατά 9,4%, ξεπερνώντας τα 78 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent κατέγραψε άνοδο περίπου 9,6%, πάνω από τα 83 δολάρια ανά βαρέλι. Η αντίδραση αυτή αντανακλά τον φόβο για διαταραχές στη διέλευση ενός κρίσιμου ναυτιλιακού άξονα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά θα παραμείνει σε εύρος διακύμανσης μέχρι να υπάρξει σαφής διπλωματική ή στρατιωτική αποσαφήνιση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε και ο Μπεν Φάλτον, διευθύνων σύμβουλος της WEBs Investments, η αγορά θα κινηθεί περιορισμένα έως ότου υπάρξει «πραγματική λύση» στην περιοχή.

Ποιους κλάδους πλήττει περισσότερο

Τεχνολογία : μετοχές ημιαγωγών και εξοπλισμού υπολογιστών δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα — ανάμεσά τους εταιρείες που εξαρτώνται από αλυσίδες εφοδιασμού.

: μετοχές ημιαγωγών και εξοπλισμού υπολογιστών δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα — ανάμεσά τους εταιρείες που εξαρτώνται από αλυσίδες εφοδιασμού. Ενέργεια και ναυτιλία : η αύξηση των τιμών του πετρελαίου επηρεάζει τα κόστη μεταφοράς και τα περιθώρια κέρδους.

: η αύξηση των τιμών του πετρελαίου επηρεάζει τα κόστη μεταφοράς και τα περιθώρια κέρδους. Χρηματοπιστωτικός τομέας: η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα αυξάνουν τις πωλήσεις και περιορίζουν την επενδυτική διάθεση.

Δείκτης Μεταβολή Τελική τιμή S&P 500 -0,79% 7.515,34 Nasdaq -1,55% 25.873,18 Dow Jones -138,37 μον. 52.498,64

Η ελληνική οικονομία παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή: οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στη ροή πετρελαίου ή αύξηση των ναύλων επηρεάζει άμεσα το κόστος ενέργειας και τις μεταφορές, ενώ οι ελληνικές εταιρείες με έκθεση σε διεθνείς προμηθευτές ημιαγωγών μπορεί να δουν επιβράδυνση στην παραγωγή ή άνοδο κόστους.

Συμπερασματικά, η σημερινή συνεδρία καταδεικνύει πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές σε γεωπολιτικές αποφάσεις και δηλώσεις. Η τεχνολογία, ως πιο ευαίσθητος κλάδος σε προσδοκίες για ανάπτυξη και κέρδη, αποτέλεσε τον καταλύτη της υποχώρησης, ενώ το πετρέλαιο υπενθύμισε ότι η ενέργεια παραμένει βασική παράμετρος για τη σταθερότητα των αγορών.

Το επόμενο 24ωρο θα είναι κρίσιμο για τις δηλώσεις όλων των πλευρών και τις κινήσεις των διεθνών επενδυτών.