Πυραυλάκατος P-67 «Ρουσσέν» στο λιμάνι της Ιθάκης στο πλαίσιο αυξημένων περιπολιών

Στο λιμάνι της Ιθάκης ελλιμενίσθηκε η ΤΠΚ «Ρουσσέν» (P-67) ενώ πλοία του στόλου περιπολούν στο Ιόνιο μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου drone στη Λευκάδα. Τοπικές αρχές και κάτοικοι παρακολουθούν τις κινήσεις και τα μέτρα ασφαλείας.

Αυξημένη ναυτική παρουσία στο Ιόνιο

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των περιπολιών στο Ιόνιο, η πυραυλάκατος με κωδικό αριθμό P-67, γνωστή ως «Ρουσσέν», ελλιμενίσθηκε τις τελευταίες ημέρες στο λιμάνι της Ιθάκης. Η κινητοποίηση αυτή ακολουθεί τον εντοπισμό θαλάσσιου drone στη Λευκάδα και την αναγγελία ότι πρόκειται για μη επανδρωμένο όχημα ουκρανικής κατασκευής, γεγονός που ώθησε τις αρμόδιες αρχές σε αυξημένα μέτρα επιτήρησης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τοπικοί φορείς και κάτοικοι ενημερώνονται από τις ναυτικές αρχές για την παρουσία πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού στην ευρύτερη περιοχή των Επτανήσων με σκοπό την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών και τον έλεγχο της ναυτικής κυκλοφορίας.

Τι σημαίνει για την Ιθάκη

Η προσωρινή παρουσία ταχέων περιπολικών σε μικρά λιμάνια επηρεάζει την καθημερινότητα του νησιού με τους εξής τρόπους:

Αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα και παρουσία στελεχών κατά τις ώρες ελλιμενισμού.

Ενδεχόμενη αλλαγή στη ροή των τουριστικών και εμπορικών μετακινήσεων λόγω ζωνών ελέγχου.

Προσοχή στις σχετικές ανακοινώσεις από Λιμενικό και δημοτικές αρχές για ενδεχόμενους περιορισμούς πρόσβασης σε επιμέρους τμήματα του λιμανιού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά πλοίου

Η «Ρουσσέν» ανήκει στη δύναμη των ταχέων περιπολικών του Πολεμικού Ναυτικού και διαθέτει οπλισμό και ικανότητα υψηλής ταχύτητας, στοιχεία που την καθιστούν κατάλληλη για αποστολές επιτήρησης και άμεσης αντίδρασης.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Κωδικός P-67 Ονομασία Ρουσσέν Ταχύτητα 34 κόμβοι Κύριος οπλισμός κατευθυνόμενα βλήματα Exocet, πυροβόλο Oto Melara

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι η παρουσία πλοίων του στόλου έχει προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Είναι σημαντικό οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ιθάκης να ακολουθούν τις οδηγίες του Λιμενικού και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν προσωρινούς περιορισμούς στις θαλάσσιες ζώνες ή στο λιμενικό χώρο.

Από τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα προκύπτει ότι η κινητοποίηση εντάσσεται σε ευρύτερα μέτρα επιτήρησης στο Ιόνιο, με στόχο την ασφάλεια των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών μετά το περιστατικό στη Λευκάδα. Η παραμονή της «Ρουσσέν» στην Ιθάκη, αν και προσωρινή, αναδεικνύει τον ρόλο μικρών λιμανιών ως κόμβων ναυτικής παρουσίας σε περιόδους αυξημένης επιφυλακής.

Οι κάτοικοι μπορούν να επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο Ιθάκης για πρακτικές πληροφορίες σχετικά με πρόσβαση στο λιμάνι και ενδεχόμενες αλλαγές στις προγραμματισμένες αφίξεις πλοίων ή σκαφών αναψυχής.