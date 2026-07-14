Σε έξαρση οι τηλεφωνικές απάτες στην Αίγινα: προειδοποίηση από το Αστυνομικό Τμήμα

Το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας προειδοποιεί για επιτήδειους που προσποιούνται υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή αστυνομικούς και ζητούν χρήματα και κοσμήματα, κυρίως από ηλικιωμένους.

Αύξηση κρουσμάτων και οδηγίες προστασίας

Την τελευταία περίοδο καταγράφεται έξαρση τηλεφωνικών απατών στην Αίγινα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και με σχετική ενημέρωση του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος. Οι δράστες επικοινωνούν κυρίως με ηλικιωμένους κατοίκους του νησιού και παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ακόμα και ως αστυνομικοί, προβάλλοντας ψευδείς ισχυρισμούς περί διαρροής ρεύματος ή ραδιενέργειας στην οικία.

Σκοπός τους είναι να τρομοκρατήσουν τα θύματα και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή τιμαλφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούν από τους πολίτες να αφήσουν τα αντικείμενα σε εξωτερικό χώρο ή να τα πετάξουν από μπαλκόνι, ενώ σε άλλες προσφέρουν σενάρια όπως ανάγκη άμεσης χειρουργικής επέμβασης συγγενικού προσώπου ή νομικές/ποινικές συνέπειες για συγγενείς — πάντα με το αίτημα παράδοσης χρημάτων ή μεταφοράς τους σε ATM.

Συμβουλές από την Αστυνομία

Ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας, κ. Αθανάσιος Καραγιάννης, συνέστησε στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα.

Το Αστυνομικό Τμήμα επισημαίνει ότι σε περίπτωση ύποπτης κλήσης ή επίσκεψης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραδίδονται χρήματα ή τιμαλφή. Επίσης καλεί τους πολίτες να μην επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων στα σπίτια τους και να ενημερώνουν τα ηλικιωμένα και ευάλωτα μέλη της οικογένειας για τη μέθοδο εξαπάτησης.

Μην παραδίδετε χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους.

παραδίδετε χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους. Μην ακολουθείτε οδηγίες για μεταφορά σε ATM.

ακολουθείτε οδηγίες για μεταφορά σε ATM. Επιβεβαιώστε την ταυτότητα καλούντος με ανεξάρτητη κλήση στην επίσημη υπηρεσία.

Ενημερώστε άμεσα την Αστυνομία για ύποπτες κλήσεις ή επισκέψεις.

Παρακάτω συνοψίζονται τα κύρια σενάρια που έχουν αναφερθεί στην Αίγινα:

Σενάριο Δηλωθείσα αφορμή Προσποίηση υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ Διαρροή ρεύματος Απειλή ραδιενέργειας Ανάγκη απομάκρυνσης αντικειμένων Προσποίηση αστυνομικού Ενημέρωση περί απατεώνων/νομικών συνεπειών Σενάρια οικογενειακής ανάγκης Άμεση χειρουργική επέμβαση ή φυλάκιση συγγενή

Η τοπική αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες όπως ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητούν ποτέ με αυτόν τον τρόπο παράδοση χρημάτων ή τιμαλφών και ότι οι επίσημες διαδικασίες επικοινωνίας γίνονται μέσω αναγνωρίσιμων, επίσημων καναλιών.

Για τους κατοίκους της Αίγινας, η πρόληψη και η έγκαιρη ενημέρωση των πιο ευάλωτων μελών της οικογένειας αποτελούν την πιο αξιόπιστη ασπίδα απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Η Αστυνομία καλεί όποιον υποπέσει σε υπόνοια απάτης να ειδοποιήσει άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα για καταγραφή και διερεύνηση.