Σοβαρή επιβάρυνση για νοικοκυριά της Ευρυτανίας από την άνοδο στο πετρέλαιο θέρμανσης

Οι τιμές στα πρατήρια της Ευρυτανίας ανοίγουν κοντά στο €1,58/λίτρο, περίπου 36% υψηλότερα από πέρυσι, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος θέρμανσης για οικίες και επιχειρήσεις.

Αυξήσεις που επιβαρύνουν νοικοκυριά και προϋπολογισμούς

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη φετινή χειμερινή περίοδο ξεκίνησε στην Ευρυτανία με αισθητή αύξηση των τιμών, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων. Στα πρατήρια του νομού οι τιμές κινούνται σε εύρος 1,539–1,619 ευρώ/λίτρο, με μέσο όρο περίπου €1,58 το λίτρο, σημαντικά πάνω σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική στιγμή πέρυσι.

Συγκριτικά, την έναρξη της περσινής περιόδου η μέση τιμή ήταν €1,16/λίτρο, πράγμα που σημαίνει αύξηση περίπου 36% (περίπου €0,42/λίτρο). Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε επιβαρύνσεις που γίνονται άμεσα αντιληπτές στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά για όσους εξαρτώνται από το πετρέλαιο ως κύρια πηγή θέρμανσης.

Παράμετρος Πέρυσι Φέτος (μέσο) Τιμή (€/λίτρο) 1,16 1,58 Αύξηση (€/λίτρο) 0,42 (≈36%) Κόστος για 2.000 λίτρα 2.320 € 3.160 €

Ως παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που πέρυσι προμηθεύτηκε 2.000 λίτρα και πλήρωσε περίπου 2.320 ευρώ, φέτος θα χρειαστεί περίπου 3.160 ευρώ, δηλαδή περισσότερα κατά €840 για την ίδια ποσότητα καυσίμου. Για τα νοικοκυριά με περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα, η αύξηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην κάλυψη της θέρμανσης καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο.

Μέτρα στήριξης και πρακτικές επιπτώσεις

Παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση των καταναλωτών, η πραγματική μείωση στην τελική τιμή στα σημεία πώλησης παραμένει περιορισμένη. Η συνδυασμένη παρέμβαση που ανακοινώθηκε προβλέπει συνολική μείωση 40 λεπτών ανά λίτρο (επιδοτείται 20 λεπτά από το κράτος και ισόποση έκπτωση από διυλιστήρια), ενώ παράλληλα έχει προβλεφθεί αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, με τα ποσά να κυμαίνονται έως 1.560 ευρώ, ανάλογα με τα κριτήρια κάθε νοικοκυριού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές: ελέγξτε τις ενημερώσεις για το επίδομα θέρμανσης και τις προϋποθέσεις ένταξης.

Σχεδιάστε τις αγορές: η αγορά μεγαλύτερης ποσότητας μαζεμένα μπορεί να μειώσει τον αριθμό των προμηθειών, αλλά όχι το συνολικό κόστος.

Εναλλακτικές λύσεις: όσοι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την εξάρτηση από πετρέλαιο (μονώσεις, τζάκια, αντλίες θερμότητας) θα περιορίσουν μεσομακροπρόθεσμα το κόστος.

Σε τοπικό επίπεδο, η αύξηση των τιμών αναμένεται να επιβαρύνει τόσο τα αστικά όσο και τα ορεινά νοικοκυριά της Ευρυτανίας, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες και ο πληθυσμός σε πολλές περιπτώσεις έχει περιορισμένα εισοδήματα. Επιπλέον, μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για θέρμανση ή λειτουργία εξοπλισμού θα δουν επίσης αυξήσεις στα λειτουργικά τους κόστη.

Οι αρμόδιες αρχές και κοινωνικοί φορείς της περιοχής καλούνται να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών και να ενισχύσουν την ενημέρωση των κατοίκων για τις δυνατότητες υπαγωγής στα επιδόματα και για πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Η επαλήθευση των προσφερόμενων εκπτώσεων στα σημεία πώλησης και η διαφάνεια στη χρέωση είναι επίσης κρίσιμα σημεία για την προστασία των καταναλωτών.