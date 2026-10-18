Η Φιλιππιάδα ως κόμβος παραγωγής bio-CNG: τι αλλάζει για την τοπική οικονομία

Η δοκιμαστική λειτουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου στη Φιλιππιάδα ανοίγει δρόμους για νέες θέσεις εργασίας, αντιμετώπιση αγροαποβλήτων και τοπική ανεξαρτησία στο καύσιμο των μεταφορών.

Νέα τεχνολογία και τοπικές συνέπειες

Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της πρώτης μονάδας παραγωγής bio-CNG στις εγκαταστάσεις της ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ στη Φιλιππιάδα, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση για την τοπική οικονομία και τη διαχείριση των αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων. Το έργο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι το πρώτο που έλαβε Άδεια Εγκατάστασης βάσει του νόμου 5215/2025, πράγμα που το τοποθετεί σε πρωτοπορία θεσμικής εφαρμογής.

Η νέα μονάδα μετατρέπει το πρωτογενές βιοαέριο από αερόβια και αναερόβια χώνευση σε βιομεθάνιο υψηλής καθαρότητας και στη συνέχεια το συμπιέζει σε bio-CNG. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τη μεταφορά του ανανεώσιμου αερίου με οχήματα ως «virtual pipelines», παράκαμψε την ανάγκη σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο και διευρύνει τις δυνατότητες διάθεσης σε απομακρυσμένους καταναλωτές.

«η πρώτη μονάδα παραγωγής στις εγκαταστάσεις της ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ στη Φιλιππιάδα»

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της περιοχής

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιφέρειας, το έργο φέρνει άμεσα οφέλη αλλά και προκλήσεις. Στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δημιουργούνται προοπτικές θέσεων εργασίας στην λειτουργία και συντήρηση της μονάδας, στη διαχείριση πρώτων υλών και στη μεταφορά του καυσίμου. Μακροπρόθεσμα, η τοπική οικονομία μπορεί να επωφεληθεί από μειωμένο κόστος ενέργειας για αγροτοβιομηχανίες και μεταφορές, καθώς και από μια νέα κυκλική οικονομία γύρω από τη διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων.

Μείωση αποβλήτων: αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων.

αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων. Ενεργειακή αυτονομία: τοπική παραγωγή καυσίμου για μεταφορές.

τοπική παραγωγή καυσίμου για μεταφορές. Εργασία: θέσεις σε λειτουργία και logistics.

Η δυνατότητα συμπίεσης και αποθήκευσης σημαίνει επίσης ότι το bio-CNG μπορεί να διοχετευθεί σε υπάρχοντα πρατήρια και χρήστες χωρίς πλήρη ένταξη στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτό είναι κρίσιμο για την Ήπειρο, όπου η γεωγραφική απομόνωση από τον κεντρικό αγωγό αποτελεί δομικό πρόβλημα.

Ρυθμιστικό πλαίσιο και επόμενα βήματα

Η μονάδα στη Φιλιππιάδα αποτελεί τεκμήριο της λειτουργίας του νέου κανονιστικού πλαισίου για το βιομεθάνιο. Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, αναμένεται πλήρης εμπορική λειτουργία στις αρχές του επόμενου έτους. Αυτό θα επιτρέψει την κλιμάκωση της παραγωγής και την προσέλκυση επενδύσεων σε παρόμοιες εγκαταστάσεις στην περιφέρεια.

Στοιχείο Σημασία για τη Φιλιππιάδα Πρωτογενή πρώτη ύλη Γεωργικά/κτηνοτροφικά υπολείμματα τοπικής προέλευσης Τεχνολογία Αναβάθμιση βιοαερίου και συμπίεση σε CNG Διάθεση Virtual pipelines, πρατήρια και τοπικά δίκτυα

Σε τοπικό επίπεδο, θα χρειαστεί σχεδιασμός για τη συλλογή και τροφοδοσία των υπολειμμάτων, καθώς και συντονισμός με αγροτικούς συνεταιρισμούς και μεταφορικές επιχειρήσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να ακολουθηθούν αυστηρές περιβαλλοντικές πρακτικές στη διαχείριση της παραγωγής ώστε να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη δεν αντισταθμίζονται από τοπικές επιβαρύνσεις.

Η Φιλιππιάδα, με την εγκατάσταση αυτή, αποκτά ρόλο πιλοτικής περιοχής για την ελληνική μετάβαση σε ανανεώσιμα αέρια. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επέκταση αντίστοιχων μονάδων σε άλλες αγροτικές ζώνες της χώρας.