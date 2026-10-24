Το Sheraton Ιξιάς περνά σε όμιλο του Ν. Κούτρα — αλλαγές στη ροδίτικη τουριστική αγορά

Ο όμιλος συμφερόντων του Νικολάου Κούτρα εξαγόρασε το Sheraton Rhodes Resort από την ισπανική Azora και θα το λειτουργήσει ως ιδιόκτητο από τη σεζόν 2027. Η εξέλιξη σηματοδοτεί συνέχιση της επεκτατικής στρατηγικής του τοπικού ξενοδόχου και επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Νέα ιδιοκτησία στο κορυφαίο πεντάστερο της Ιξιάς

Όμιλος συμφερόντων του επιχειρηματία Νικολάου Κούτρα προχώρησε στην εξαγορά του πεντάστερου Sheraton Rhodes Resort από την ισπανική Azora. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ξενοδοχείο θα τεθεί υπό τη διαχείριση και ιδιοκτησία του ομίλου και θα λειτουργήσει από τον ίδιο τον νέο ιδιοκτήτη από τη σεζόν 2027. Η εξέλιξη τοποθετείται εκτός της συμφωνίας που είχε συναφθεί πριν μήνες για τρία ξενοδοχεία μεταξύ του ομίλου Akti Hotels & Resorts και της Premia Properties, καθώς το Sheraton δεν συμπεριλαμβάνεται σε εκείνη τη συμφωνία και περνά απευθείας στα χέρια του κ. Κούτρα.

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην περιοχή της Ιξιάς, χαρακτηρίζεται στα στοιχεία του από μεγέθη που το καθιστούν σημαντικό πόλο στην τοπική αγορά: 401 δωμάτια και σουίτες, έξι εστιατόρια, τρεις εξωτερικές πισίνες, σπα, ιδιωτική παραλία και πάνω από 3.000 τ.μ. συνεδριακών χώρων. Η μονάδα έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 85 στρεμμάτων και κατασκευάστηκε την περίοδο 1987–1993. Λειτουργεί σήμερα υπό τη διαχείριση της Marriott και βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Akti Imperial (πρώην Capsis), μονάδα την οποία ο ίδιος όμιλος είχε αναβιώσει το 2018.

«κατασκευαστής και ξενοδόχος»

Ο Νικόλαος Κούτρας, που φέρει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου στον όμιλο Akti Hotels & Resorts, έχει ήδη αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στη Ρόδο. Επιστρέφοντας από σπουδές ηλεκτρολόγου μηχανικού στο University of Miami και με μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες, ανέλαβε και επέκτεινε την κατασκευαστική εταιρεία της οικογένειάς του στην Αθήνα πριν στραφεί στον τουρισμό στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στη Ρόδο τον περιγράφουν ως τον τοπικό ξενοδόχο που ανέλαβε το Capsis και στη συνέχεια προχώρησε σε περαιτέρω εξαγορές και αναπτύξεις.

Η κίνηση αυτή έχει πολλαπλές προεκτάσεις για την τοπική οικονομία και τη ροδίτικη αγορά φιλοξενίας. Ειδικότερα, στην Κω και τη Ρόδο, όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται έντονα, η ιδιοκτησία και η λειτουργία μίας τόσο μεγάλης μονάδας από τοπικά συμφέροντα μπορεί να επηρεάσει:

τη διαχείριση εργασιακού δυναμικού και τις τοπικές προσλήψεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη σεζόν 2027,

την στρατηγική τιμολόγησης και τις συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές και συνεδριακά δίκτυα,

την τοπική προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε συνεδριακό τουρισμό και πολυτελή διαμονή.

Από επιχειρηματικής πλευράς, η κίνηση εντάσσεται στην συνεχιζόμενη επεκτατική πολιτική του κ. Κούτρα. Πρακτικά, η μεταβίβαση σημαίνει ότι ο τομέας της φιλοξενίας στην περιοχή αναμένεται να δεχθεί νέα επιχειρησιακά εγχειρήματα, επενδύσεις αναβάθμισης υπηρεσιών και πιθανές συνεργασίες με διεθνή δίκτυα, δεδομένου ότι η λειτουργία παραμένει υπό τη διαχείριση της Marriott.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες

Για κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι: οι εργασίες προετοιμασίας εν όψει της σεζόν 2027 μπορεί να ενεργοποιήσουν συμβάσεις, προσλήψεις και έργα συντήρησης. Επιπλέον, η διατήρηση της λειτουργίας σε συνεργασία με διεθνές δίκτυο όπως η Marriott διασφαλίζει την προνομιακή θέση του ξενοδοχείου στην αγορά των πολυτελών επισκεπτών και των συνεδρίων.

Χαρακτηριστικό Στοιχείο Δωμάτια / Σουίτες 401 Εστιατόρια 6 Εξωτερικές πισίνες 3 Συνεδριακοί χώροι Πάνω από 3.000 τ.μ. Οικόπεδο 85 στρέμματα

Η νέα ιδιοκτησία του Sheraton στην Ιξιά αλλάζει το τοπίο των ξενοδοχειακών εξαγορών στη Ρόδο και θέτει το νησί σε νέα φάση συγκέντρωσης τοπικών επενδυτών στον χώρο της φιλοξενίας. Οι τοπικοί φορείς και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα, καθώς θα καθοριστούν τα σχέδια λειτουργίας, επενδύσεων και ενδεχόμενων ανακαινίσεων πριν από την επόμενη τουριστική περίοδο.