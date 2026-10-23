Στα Ιωάννινα την 7η Νοεμβρίου η 59η «Ημέρα Καριέρας» με πάνω από 700 θέσεις

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει στα Ιωάννινα την 59η «Ημέρα Καριέρας» στις 7 Νοεμβρίου, στο Du Lac Congress Center & Spa, με συμμετοχή άνω των 30 επιχειρήσεων και περισσότερες από 700 διαθέσιμες θέσεις, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής για ανέργους και εργαζόμενους που αναζητούν αλλαγή.

Ευκαιρίες απασχόλησης και συμβουλευτική στην πόλη

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) φέρνει στα Ιωάννινα την 59η διοργάνωση της «Ημέρας Καριέρας», που θα γίνει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026. Η εκδήλωση προγραμματίζεται να διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 18:00 και θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου). Πρόκειται για την πέμπτη φορά που η ΔΥΠΑ φιλοξενεί τη συνάντηση στην πόλη, γεγονός που αναδεικνύει τη σταθερή σχέση της διοργάνωσης με την τοπική αγορά εργασίας.

Στη φετινή συνάντηση θα πάρουν μέρος περισσότερες από 30 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας σε ευρύ φάσμα κλάδων. Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, δίνοντας επιλογές τόσο σε νέους αναζητούντες εργασία όσο και σε καταρτισμένους εργαζόμενους που επιθυμούν αλλαγή.

Υπηρεσίες για υποψήφιους και εργοδότες

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να συμμετάσχουν σε επιτόπιες συνεντεύξεις και να καταθέσουν βιογραφικά. Επιπλέον, στελέχη της ΔΥΠΑ θα προσφέρουν συμβουλευτική καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους και θα ενημερώνουν για προγράμματα και δράσεις της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ).

Ημερομηνία: 7/11/2026

Ώρες: 10:00–18:00

Τοποθεσία: Du Lac Congress Center & Spa

Συμμετέχουσες επιχειρήσεις: πάνω από 30

Διαθέσιμες θέσεις: πάνω από 700

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Η δυνατότητα προεγγραφής διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας της διοργάνωσης, ενώ εγγραφές θα γίνονται και επί τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ελεύθερη είσοδος και η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο καθιστούν την εκδήλωση προσβάσιμη σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων ανέργων, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και εργαζομένων που αναζητούν επαγγελματική αναβάθμιση ή αλλαγή κατεύθυνσης.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2026 Ώρα 10:00–18:00 Χώρος Du Lac Congress Center & Spa Επιχειρήσεις Πάνω από 30 Θέσεις εργασίας Πάνω από 700

Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων η διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία άμεσης επαφής με την αγορά εργασίας της περιοχής και με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Ιδιαίτερα για νέους επαγγελματίες και ανέργους, οι επιτόπιες συνεντεύξεις και η παροχή συμβουλευτικής μπορούν να μειώσουν τον χρόνο αναζήτησης και να βελτιώσουν την τοπική ανταπόκριση στην ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εκδήλωσης. Καθώς η αγορά εργασίας στην Ήπειρο συνεχίζει να μετασχηματίζεται, τέτοιες πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ στερεώνουν τον ρόλο των τοπικών δομών υποστήριξης απασχόλησης.