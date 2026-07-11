Τρεις πρωτιές και μία τρίτη θέση για την Tsagkrakos Boxing Academy στο Πανελλήνιο των Παίδων

Η σχολή πυγμαχίας Tsagkrakos επέστρεψε από τα Γρεβενά με τρία χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο, ενώ νεαροί αθλητές απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες από την πρώτη τους συμμετοχή σε πανελλήνιο επίπεδο.

Σημαντικές διακρίσεις για τοπική σχολή στη διοργάνωση των Γρεβενών

Η Tsagkrakos Boxing Academy ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων–Παμπαίδων που διεξήχθη στην πόλη με έναν απολογισμό που αναδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς στη σχολή: οι αθλητές επέστρεψαν στην περιοχή με τρία χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Οι επιτυχίες αυτές αναδεικνύουν τόσο το αγωνιστικό επίπεδο των παικτών όσο και την ικανότητα της ομάδας προπονητών να προετοιμάζει νεαρούς πυγμάχους για την εθνική σκηνή.

Πέρα από τα μετάλλια, η συμμετοχή πολλών νεαρών αθλητών σε πανελλήνιο επίπεδο δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία: μεταφέρει εμπειρίες, ενισχύει το κύρος της αθλητικής υποδομής στα Γρεβενά και λειτουργεί ως κίνητρο για άλλα παιδιά της περιοχής να ενταχθούν στον χώρο του αθλητισμού.

Οι διακριθέντες και η πρώτη εμπειρία σε εθνικό επίπεδο

Στο κορυφαίο επίπεδο των κατηγοριών ανέβηκαν οι ακόλουθοι αθλητές της Tsagkrakos:

Γιώργος Τσαγκράκος — νίκη στην κατηγορία 57 κιλά (JNR)

— νίκη στην κατηγορία Βασίλης Φασουλής — πρωτιά στην κατηγορία 66 κιλά

— πρωτιά στην κατηγορία Παναγιώτης Καλαντώνης — πρώτο σκαλί στην κατηγορία 80 κιλά (JNR)

— πρώτο σκαλί στην κατηγορία Ηλιάνα Μαντζίνη — τρίτη θέση στην κατηγορία 66 κιλά

Επιπλέον, δύο νεαροί αθλητές πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση σε πανελλήνιο πρωτάθλημα και απέσπασαν θετικά σχόλια για την παρουσία και την προσπάθειά τους: Κωνσταντίνος Σεψάκος και Άρον Νάκος. Η εμπειρία αυτή θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξή τους, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις δυνατότητές τους με συνομηλίκους από όλη τη χώρα και να εντοπίσουν σημεία βελτίωσης.

Αθλητής Κατηγορία Ένδειξη Γ. Τσαγκράκος 57 κιλά (JNR) Χρυσό Β. Φασουλής 66 κιλά Χρυσό Π. Καλαντώνης 80 κιλά (JNR) Χρυσό Ηλ. Μαντζίνη 66 κιλά Χάλκινο

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Οι διακρίσεις ενισχύουν την εικόνα των Γρεβενών ως ικανής να φιλοξενεί αξιόλογες αθλητικές διοργανώσεις και παρέχουν επιπλέον κίνητρο για την υποστήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού από τους τοπικούς φορείς. Η επιτυχία αυτή μπορεί να έχει πρακτικά οφέλη στην προσέλκυση χρηματοδότησης, στην αύξηση εγγραφών στη σχολή και στην ανάπτυξη συνεργασιών με αθλητικούς συλλόγους άλλων περιοχών.

Για τους κατοίκους που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν ή να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες της σχολής, είναι σημαντικό να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Tsagkrakos Boxing Academy για μελλοντικούς αγώνες, προπονήσεις και προγράμματα νεότητας. Η συνέχιση της στήριξης από την τοπική κοινωνία και τις αρχές θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση του ταλέντου των νέων αθλητών και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προπονήσεων στην περιοχή.

Η επιτυχία στα Γρεβενά αποτελεί, συνολικά, μήνυμα για την αξία της συστηματικής δουλειάς στις ακαδημίες και για τις δυνατότητες που ανοίγονται σε νέους αθλητές του νομού.