Στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα: συγκίνηση στην εξόδιο ακολουθία με παρουσία πολιτειακών αξιωματούχων στο Βαθύ

Ολοκληρώθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία κυβερνητικών και πολιτικών εκπροσώπων. Ο επικήδειος του αδελφού της ανέδειξε τα ανεπίλυτα «γιατί» και την επιθυμία της οικογένειας για αλήθεια.

Τελετή και πολιτική παρουσία

Ολοκληρώθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Στην τελετή παρευρέθηκαν υψηλοί πολιτειακοί και κομματικοί παράγοντες, καθώς και πλήθος συγγενών και φίλων. Μεταξύ των παρευρισκομένων καταγράφονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και ο επίτροπος της Ε.Ε. για Βιώσιμες Μεταφορές και Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η παρουσία πολιτικών προσώπων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης υπογράμμισε το δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και τη σημασία που απέδωσαν οι θεσμοί στη μνήμη της. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης μέλη της κυβέρνησης και βουλευτές.

Η οικογένεια και η συγκλονιστική στιγμή

Δίπλα στον πατέρα της βρέθηκε η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί στην ίδια εμπρηστική επίθεση και παρακολούθησε την τελετή καταβεβλημένη. Ο σύζυγος της εκλιπούσης, Παναγιώτης, επίσης ήταν παρών.

Στη διάρκεια του επιλόγου, ο αδελφός της, Γρηγόρης Κοντός, εκφώνησε τον επικήδειο. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον βίο και το ήθος της αδελφής του, αλλά και στα αναπάντητα ερωτήματα που συγκλονίζουν την οικογένεια.

Τόπος: Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου, Κοζάνη

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου, Κοζάνη Παρόντες: πρωθυπουργός, αρχηγοί κομμάτων, ευρωπαίος επίτροπος, μέλη κυβέρνησης, βουλευτές, τοπικές αρχές

πρωθυπουργός, αρχηγοί κομμάτων, ευρωπαίος επίτροπος, μέλη κυβέρνησης, βουλευτές, τοπικές αρχές Οικογένεια: σύζυγος Παναγιώτης, κόρη Αφροδίτη, πατέρας και αδέλφια

«Άνθρωποι σκοτεινοί και βέβηλα χέρια βύθισαν την οικογένειά μας σε ένα βαθύ πηγάδι πένθους»

Διαστάσεις της δημόσιας αντίδρασης

Στον επικήδειο τονίστηκε ότι η αλήθεια για τον θάνατο της Βάγιας έγινε τελικά γνωστή και ότι το γεγονός έχει προκαλέσει ευρύτερη συγκίνηση και κινητοποίηση. Η έμφαση στην ανάγκη για απαντήσεις και στη μνήμη της θανούσης κυριάρχησε στην τελετή.

Στοιχείο Περιγραφή Τόπος τελέσης Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου, Κοζάνη Κύριοι παρευρισκόμενοι Πρωθυπουργός, αρχηγοί κομμάτων, επίτροπος Ε.Ε., μέλη κυβέρνησης, τοπικοί άρχοντες Οικογενειακά στοιχεία Σύζυγος: Παναγιώτης · Κόρη: Αφροδίτη (τραυματισμένη) · Αδέλφια: μεταξύ αυτών ο Γρηγόρης Κοντός

Για τους κατοίκους του νησιού και της τοπικής κοινότητας, το γεγονός λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης για σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και για σε βάθος διερεύνηση των περιστατικών που προκαλούν δημόσιο ενδιαφέρον. Η συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών προσώπων στην τελετή καταδεικνύει την εθνική διάσταση που έχει λάβει η υπόθεση.

Η κηδεία ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τις αναφορές του επικήδειου να αντανακλούν το προσωπικό και κοινωνικό αποτύπωμα της θανούσης στην κοινότητα που την γνώριζε.