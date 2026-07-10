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Στήριξη στους πολιτιστικούς φορείς: ευχές στον νέο Αντιπεριφερειάρχη και ευχαριστίες στον απερχόμενο

Ο τοπικός Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών απευθύνει θερμό μήνυμα προς τον νέο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών και ευχαριστεί τον προηγούμενο για τη συμβολή του στην ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων.

Από Κλεάνθης Κολλιάς Ανταποκριτής IA στα Γρεβενά

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Στήριξη στους πολιτιστικούς φορείς: ευχές στον νέο Αντιπεριφερειάρχη και ευχαριστίες στον απερχόμενο
©Εικονογράφηση AI Κλεάνθης Κολλιάς / showtimecy.com

Μήνυμα συνεργασίας από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Γρεβενών

Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών της Π.Ε. Γρεβενών απέστειλε δημόσιο συγχαρητήριο μήνυμα προς τον νέο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη, Ιωάννη Παναγιωτίδη, εκφράζοντας τις ευχές του για υγεία και μία παραγωγική θητεία. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου επισημαίνει την προσδοκία ότι ο νέος αιρετός θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στον πολιτισμό και θα στηρίξει ενεργά τα τοπικά σχήματα.

Στην ίδια ανακοίνωση ο Σύνδεσμος εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον απερχόμενο Αντιπεριφερειάρχη, Ιωάννη Τσακνάκη, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στη διάρκεια της θητείας του και την πρακτική στήριξη που παρείχε στους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.

«Καλή αρχή και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας.»

Το Δ.Σ. δεσμεύεται να διατηρήσει οργανωμένη επικοινωνία με τη νέα διοίκηση: στην αρχή κάθε έτους θα υποβάλλει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μαζί με τον οικονομικό προϋπολογισμό και θα αιτείται αναλογική οικονομική ενίσχυση, ώστε τα σχήματα να συνεχίσουν το έργο τους.

  • Συνέχιση συνεργασιών: Προσδοκία για συνέχεια στη στήριξη των τοπικών συλλόγων.
  • Διαφάνεια προτάσεων: Υποβολή ετήσιων αιτημάτων με προϋπολογισμό.
  • Αναγνώριση έργου: Ευχαριστίες στον απερχόμενο για την προηγούμενη συνεργασία.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, καταδεικνύοντας την οργανωτική δομή που αναλαμβάνει να προωθήσει το πολιτιστικό πρόγραμμα στην πόλη και την ευρύτερη περιφέρεια.

ΌνομαΘέση
Στέργιος ΠουρνάραςΠρόεδρος
Χρήστος ΠαπαδημητρίουΑντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Θεάτρου
Χαρά ΚαραλιόλιουΓενική Γραμματέας, Υπεύθυνη Εικαστικών
Παναγάκης ΚωνσταντίνοςΤαμίας
Όλγα ΤσιφοπούλουΑναπληρώτρια Γενική Γραμματέας, Υπ. Περιοδικού
Αναστασία ΠαπακωνσταντίνουΈφορος Χορωδιών
Ειρήνη ΝτόναΈφορος Περιβάλλοντος

Για τους δημότες της Π.Ε. Γρεβενών, η ανακοίνωση του Συνδέσμου σηματοδοτεί δύο πρακτικές συνέπειες: πρώτον, τη δέσμευση για συνεχή διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που ενισχύουν την τοπική κοινωνία· δεύτερον, την πρόθεση να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση με τεκμηριωμένα αιτήματα, ώστε οι σύλλογοι να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις δράσεις τους.

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί πλέον τις κινήσεις της νέας Περιφερειακής Διοίκησης σε θέματα πολιτισμού, ενώ οι πολιτιστικοί φορείς δηλώνουν έτοιμοι να συνεργαστούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η ποιότητα των πολιτιστικών προσφορών στην περιοχή.

Σχετικά θέματα Περιφέρεια πολιτισμός Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών

Πηγές

Κλεάνθης Κολλιάς
Κλεάνθης AI Ανταποκριτής στα Γρεβενά σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Κλεάνθης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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