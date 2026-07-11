Συνελήφθη αστυνομικός σε κύκλωμα αναβολικών με διεθνείς συνδέσμους και όπλα

Εσωτερική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε δίκτυο εισαγωγής και διακίνησης αναβολικών. Στο επίκεντρο 35χρονος αρχιφύλακας, που φέρεται να είχε οργανώσει πελατολόγιο μαζί με τη σύντροφό του. Η υπόθεση ερευνάται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης εισαγωγής και διακίνησης αναβολικών ουσιών, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται και ένας 35χρονος αρχιφύλακας. Η έρευνα είχε αφετηρία ανώνυμη καταγγελία και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκτυο εισήγαγε μεγάλες ποσότητες αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων από το εξωτερικό. Αναφέρεται ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο υπήρχε συνεργασία με αλλοδαπό συνεργό, ενώ μέρος της δραστηριότητας αποδίδεται σε υποδομές παραγωγής ή συσκευασίας που συνδέονται με περιοχές εκτός χώρας, μεταξύ των οποίων και αναφορές για εργαστήριο σε περιοχές των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.

Τα διαθέσιμα στοιχεία περιγράφουν την αλυσίδα της «επιχείρησης»: εισαγωγή των ουσιών, αποθήκευση σε χώρους που ελέγχονταν από μέλη της ομάδας και στη συνέχεια διάθεση είτε απευθείας σε αγοραστές είτε μέσω δικτύου διανομής. Ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να διατηρούσε δικό του πελατολόγιο και, μαζί με τη σύντροφό του, να προωθούσε πωλήσεις και να καθορίζει τιμές και τρόπους χορήγησης στις συναλλαγές.

Σε σχέση με τα ευρήματα της έρευνας, έχουν περιληφθεί αναφορές για κατοχή και διακίνηση ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς και ενδείξεις για συναφείς παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα της υπηρεσίας «Αδιάφθορων» επιχείρησε να χαρτογραφήσει τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και τις μεταξύ των μελών κατανομές ρόλων.

Η υπόθεση τίθεται υπό διερεύνηση με προσοχή στη διασύνδεση της παράνομης δραστηριότητας με στελέχη δημόσιας δύναμης, γεγονός που εγείρει ζητήματα δεοντολογίας και ασφάλειας. Η Διοίκηση της ΕΛ.ΑΣ. και οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα στοιχεία και τις ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων, σε συνέχεια των ενεργειών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στοιχεία της υπόθεσης

Κατηγορούμενος: 35χρονος αρχιφύλακας, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

35χρονος αρχιφύλακας, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Συνεργάτιδα: η σύντροφος του αρχιφύλακα, η οποία φέρεται να συμμετείχε στη διακίνηση.

η σύντροφος του αρχιφύλακα, η οποία φέρεται να συμμετείχε στη διακίνηση. Χρονικό διάστημα δράσης: από τον Αύγουστο του 2025 και έπειτα.

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Η υπόθεση αναδεικνύει την πρόκληση που θέτει η συμμετοχή μελών των αρχών ασφαλείας σε παράνομες αγορές και συμπεριφορές, καθώς και την ανάγκη για εντατική διερεύνηση προκειμένου να αποδοθούν οι κατά νόμον ευθύνες. Η έρευνα συνεχίζεται και νέες πληροφορίες αναμένεται να προκύψουν από τις επόμενες διαδικασίες.