Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» 45χρονος καταζητούμενος για διεθνή απάτη με κρυπτονομίσματα

Στο επίπεδο αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός που εκκρεμούσε σε βάρος του Ευρωπαϊκό Ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτες με κρυπτονομίσματα, με περιουσιακό όφελος άνω των €160.000.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών συνελήφθη, πρωινές ώρες της 10-7-2026, 45χρονος αλλοδαπός στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, πριν την αναχώρησή του με πτήση για την Κύπρο. Σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Ποια ήταν η κατηγορία και ο ρόλος του

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 45χρονος φέρεται ότι από το 2023 συμμετείχε σε διεθνή ομάδα που διέπραττε απάτες με κρυπτονομίσματα, προσφέροντας «επενδυτικές ευκαιρίες» ως πρόσχημα. Στον τρόπο δράσης της οργάνωσης ο καταζητούμενος λειτουργούσε ως account manager, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία με υποψήφια θύματα και καθοδηγώντας τα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που του αποδίδεται υπερβαίνει τις €160.000.

Διαδικασία μετά τη σύλληψη

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εντάλματος και της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας, στοιχεία που δείχνουν εντατικοποίηση των ερευνών για οικονομικά εγκλήματα με διεθνή χαρακτήρα.

Τόπος σύλληψης: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (επίπεδο αναχωρήσεων).

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (επίπεδο αναχωρήσεων). Ημερομηνία: 10-7-2026 (πρωινές ώρες).

10-7-2026 (πρωινές ώρες). Κατηγορίες: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων. Αποδίδεται όφελος: άνω των €160.000.

άνω των €160.000. Προορισμός πτήσης: Κύπρος (τον οποίο επιχειρούσε να αναχωρήσει).

Σημασία και επιπτώσεις

Η υπόθεση υπογραμμίζει δύο βασικά στοιχεία στη μάχη κατά οικονομικού εγκλήματος: την αυξανόμενη χρήση των κρυπτονομισμάτων ως μέσο απάτης και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών αρχών. Η σύλληψη στο αεροδρόμιο δείχνει ότι οι ελληνικές αρχές είναι σε θέση να παρεμβαίνουν άμεσα, ιδίως όταν υπάρχει κοινοποίηση ενταλμάτων από άλλα κράτη-μέλη.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία κατηγορούμενου 45 ετών Έτος έναρξης δράσης σύμφωνα με τις αρχές 2023 Αποδιδόμενο όφελος €160.000+

Τι πρέπει να κάνουν πιθανά θύματα ή μάρτυρες

Όποιος θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα παρόμοιας απάτης να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών ή την τοπική αστυνομία και να διαθέσει όλα τα συναφή ηλεκτρονικά ίχνη (emails, συνομιλίες, διευθύνσεις πορτοφολιών κ.λπ.).

ή την τοπική αστυνομία και να διαθέσει όλα τα συναφή ηλεκτρονικά ίχνη (emails, συνομιλίες, διευθύνσεις πορτοφολιών κ.λπ.). Να φυλάσσονται αποδεικτικά στοιχεία τραπεζικών / κρυπτογραφικών συναλλαγών και να μην διαγράφονται μηνύματα που σχετίζονται με την επικοινωνία με «διαχειριστές λογαριασμών».

Σε περιπτώσεις διεθνικής απάτης, η συνεργασία με δικηγόρο και η ενημέρωση των αρμόδιων διωκτικών αρχών διευκολύνει την ενεργοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών δικαστικής συνδρομής.

Η υπόθεση παραπέμπει σε ευρύτερο πρόβλημα: καθώς οι ψηφιακές πληρωμές και τα κρυπτονομίσματα γίνονται πιο διαδεδομένα, αυξάνονται και οι ευκαιρίες για εκμετάλλευση από οργανωμένα δίκτυα. Η ταχεία ανταπόκριση των αρχών στην περίπτωση αυτή λειτουργεί ως προειδοποίηση σε όσους εμπλέκονται σε ανάλογες παράνομες δραστηριότητες.