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Περιβάλλον Λουτράκι-Περαχώρα-Άγιοι Θεόδωροι Κορινθία

Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τις ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια: ο Δήμος ζητεί σεβασμό στις τοπικές θέσεις

Η δημοτική αντιπροσωπεία του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων παρουσίασε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις τεκμηριωμένες ενστάσεις της κοινωνίας για το σχέδιο εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Γεράνεια.

Από Δέσποινα Μαυρίδου Ανταποκρίτρια IA στην Κορινθία

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Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τις ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια: ο Δήμος ζητεί σεβασμό στις τοπικές θέσεις
©Εικονογράφηση AI Δέσποινα Μαυρίδου / showtimecy.com

Συνάντηση εργασίας στο ΥΠΕΝ για τα Γεράνεια

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου σύσκεψη με αντικείμενο τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Γεράνεια. Στην συνάντηση συμμετείχε η υφυπουργός και βουλευτής Ν. Κορινθίας, κα Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, ενώ ο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων εκπροσωπήθηκε από διπαραταξιακή αντιπροσωπεία.

Η αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις του Δήμου και τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας, αιτούντας την ενσωμάτωση τους στη διοικητική διαδικασία που θα ακολουθήσει. Τονίστηκε η ανάγκη για ουσιαστική λήψη υπόψη των τοπικών επισημάνσεων και ζητήθηκε πολιτική υποστήριξη από την ηγεσία του Υπουργείου.

  • Στόχος της δημοτικής προσπάθειας: προστασία του φυσικού τοπίου και των τοπικών συμφερόντων.
  • Μέσα που έχουν κινητοποιηθεί: ψηφίσματα από Δημοτικές Κοινότητες και ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις.
  • Συντονισμός: διπαραταξιακή εκπροσώπηση για να εκφραστεί ενιαία η βούληση του δήμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, την αντιπροσωπεία συνέθεταν ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Γκιώνης, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κα Μαρία Πρωτοπαππά, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Κώστας Ζερβός και ο πρώην δήμαρχος κ. Παύλος Παύλου. Η ευρεία θεσμική εκπροσώπηση υπογράμμισε την κοινή βούληση για προάσπιση των Γερανείων.

ΘέσηΌνομα
ΔήμαρχοςΓιώργος Γκιώνης
Μείζων ΑντιπολίτευσηΜαρία Πρωτοπαππά
Ελάσσων ΑντιπολίτευσηΚώστας Ζερβός
Πρώην ΔήμαρχοςΠαύλος Παύλου

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί από τον δήμο και ο σχεδιασμός για τα επόμενα βήματα. Η δημοτική διοίκηση σκοπεύει να συνεχίσει με την έκδοση ψηφισμάτων από Δημοτικές Κοινότητες και τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με πολίτες, συλλόγους και φορείς, ώστε οι τοπικές επισημάνσεις να κατατεθούν με συνέπεια στη διοικητική διαδικασία.

Η εξέλιξη της υπόθεσης έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς αφορά θέματα τοπίου, περιβάλλοντος και χρήσεων γης, αλλά και την τοπική οικονομία που βασίζεται εν μέρει στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Η διατήρηση ανοικτού διαλόγου μεταξύ δήμου και πολιτείας χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους τοπικούς φορείς, ενώ ο δημόσιος διάλογος θα κριθεί από τα τεκμηριωμένα στοιχεία που θα προσκομιστούν στη διοίκηση κατά τη σχετική διαδικασία.

Η συντονισμένη προσπάθεια του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων συνεχίζεται, με στόχο την προστασία των Γερανείων και την υποβολή στοιχειοθετημένων αιτημάτων στις αρμόδιες αρχές.

Σχετικά θέματα Ανεμογεννήτριες Γεράνεια Δήμος Λουτρακίου Λουτράκι-Περαχώρα-Άγιοι Θεόδωροι περιβάλλον

Πηγές

Δέσποινα Μαυρίδου
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