Τα «Ανεξάρτητα Κράτη» ζωντανεύουν στο Βεάκειο: μια υπόθεση που ρωτά ξανά τι είναι αλήθεια

Η παράσταση των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη φωτίζει μια ταραγμένη περίοδο μέσα από τη ματιά μιας νεαρής δημοσιογράφου. Στο Βεάκειο Θέατρο, 9 Ιουλίου, στις 21:15.

Ένα πολιτικό θρίλερ εποχής κάτω από το θερινό φως

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες νέες παραγωγές του καλοκαιριού, τα «Ανεξάρτητα Κράτη» των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη, κάνει στάση στο Βεάκειο Θέατρο για μια βραδιά που υπόσχεται ένταση, σκέψη και δυνατές ερμηνείες. Με φόντο τον Δεκέμβριο του 1977 έως και τον Ιούλιο του 1978, το έργο κοιτάζει κατάματα μια περίοδο υψηλής πολιτικής θερμοκρασίας και μεταφέρει στο σήμερα ερωτήματα που παραμένουν καίρια.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η υπόθεση του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη: μετά από καταδίωξη, οχυρώνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο με την οικογένειά του και κηρύσσει το δικό του «ανεξάρτητο κράτος». Μήνες αργότερα, ανακοινώνεται ο θάνατός του, έπειτα από εντολή παρέμβασης του τότε Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τον τερματισμό της πολιορκίας. Από εκεί και πέρα, όλα περνούν μέσα από τα γραφεία μιας μεγάλης εφημερίδας, όπου παρακολουθούμε, με αφηγηματική οικονομία και νεύρο, την καθημερινότητα των δημοσιογράφων έως την πρώτη επέτειο του γεγονότος.

Η ματιά της Μαρίας Θεοφίλου και η αξία της αλήθειας

Η ηρωίδα, η νεαρή ρεπόρτερ Μαρία Θεοφίλου, αναλαμβάνει να ψάξει σε βάθος την υπόθεση. Το έργο την ακολουθεί σε διαδρομές που τέμνουν τον κόσμο της ενημέρωσης με τον σκιώδη μηχανισμό του κράτους και του παρακράτους, αναδεικνύοντας παράλληλα τη θέση της γυναίκας μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον σύνταξης. Το επίκεντρο δεν είναι μόνο το «τι συνέβη», αλλά κυρίως το «πώς το μαθαίνουμε» και «ποιος το αφηγείται».

Ήταν αυτοκτονία όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία ή κρατική δολοφονία;

Το ερώτημα αυτό λειτουργεί ως δραματικός μοχλός. Η παράσταση δεν υπόσχεται εύκολες απαντήσεις· αντίθετα, δίνει χώρο στη δημοσιογραφική διερεύνηση, τη σύγκρουση αφηγήσεων και την κριτική σκέψη του θεατή. Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα και οι καταστάσεις είναι προϊόν μυθοπλασίας και, όπως υπογραμμίζεται, «ίσως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα» — μια ρητή υπενθύμιση των ορίων ανάμεσα στο τεκμήριο και τη δραματοποίηση.

Δημιουργική ομάδα με σαφές αποτύπωμα

Συνυπογράφουν το κείμενο οι Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και Γιώργος Παλούμπης, με τον δεύτερο να αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία. Η Νατάσσα Παπαστεργίου επιμελείται σκηνικά και κοστούμια, ο Κώστας Νικολόπουλος την πρωτότυπη μουσική, ο Βασίλης Κλωτσοτήρας τον σχεδιασμό φωτισμών, ο Ανδρέας Μιχόπουλος τον ήχο και ο Αποστόλης Κουτσιανικούλης το video design. Βοηθός σκηνοθέτη η Παναγιώτα Παπαδημητρίου, ενώ στη σκηνή συναντάμε μια δεμένη ομάδα ηθοποιών: Θάνο Αλεξίου, Στέλιο Δημόπουλο, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος και Αντώνης Τσιοτσιόπουλος. Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου.

Εικαστικά και ηχητικά στοιχεία συνδιαλέγονται με ρυθμό ρεπορτάζ, ενώ οι μουσικοί Θάνος Καζαντζής (τύμπανα), Νίκος Παπαϊωάννου (μπάσο, analog synth) και Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρες) δίνουν παλμό σε ένα σύμπαν πειθαρχημένο, αλλά ζωντανό. Η φωτογραφική επιμέλεια της Ελίνας Γιουνανλή και το trailer του Θωμά Παλυβού συμπληρώνουν μια παραγωγή με σαφή αισθητική ταυτότητα.

Πότε, πού και πόσο

Για όσους θέλουν να οργανώσουν έγκαιρα την έξοδό τους, όλες οι χρήσιμες λεπτομέρειες συγκεντρωμένες:

Ημερομηνία Ώρα Χώρος Διεύθυνση Τηλέφωνο Εισιτήρια 9 Ιουλίου 2026 21:15 Βεάκειο Θέατρο Ηρακλείου 13, 18533 +30 210 4226330 20€ – 23€

Η τοποθεσία, το καλοκαιρινό ωράριο και η διαβάθμιση των εισιτηρίων κάνουν την παράσταση ιδανική επιλογή για θεατρόφιλους που αναζητούν περιεχόμενο με βάθος, αλλά και για θεατές που θέλουν να ζήσουν ένα δυνατό δραματουργικό αφήγημα στον υπαίθριο αέρα.

Γιατί αξίζει να το δεις

Σύγχρονη ματιά πάνω σε ένα φορτισμένο ιστορικό συμβάν, με εστίαση στη δημοσιογραφική έρευνα.

Ισχυρή δημιουργική ομάδα και σύνολο ηθοποιών με σκηνική χημεία.

Θερινή εμπειρία στο Βεάκειο, με προσιτά εισιτήρια από 20€.

Τα «Ανεξάρτητα Κράτη» δεν ανακυκλώνουν απλώς ένα αίνιγμα του παρελθόντος· το μετατρέπουν σε σκηνικό διάλογο για την αλήθεια, την ευθύνη των ΜΜΕ και την πρόσληψη της ιστορίας. Με καθαρό, κινηματογραφικό ρυθμό και αφηγηματική οικονομία, η παράσταση προσκαλεί το κοινό να ακονίσει την κρίση του. Κλείστε εγκαίρως θέση και αφήστε την καλοκαιρινή νύχτα του Ιουλίου να γίνει αφορμή για μια δυνατή θεατρική εμπειρία.