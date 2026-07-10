Τέσσερα σωματεία εξαφανίστηκαν στη Ζάκυνθο — αγώνας για ένα γήπεδο 5×5

Ο ΑΟ Δόξα Πηγαδακίων περιγράφει την απογύμνωση των αθλητικών δομών στην περιοχή του πρώην Δήμου Αλυκών: τέσσερα σωματεία έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους και οι εναπομείναντες φορείς διεκδικούν ακόμη βασικές υποδομές.

Καταγραφή της κρίσης στις τοπικές υποδομές

Η εικόνα που μεταφέρει ο ΑΟ Δόξα Πηγαδακίων από την περιοχή του πρώην Δήμου Αλυκών στη Ζάκυνθο δεν είναι απλώς τοπικό παράπονο: αντικατοπτρίζει την αποδυνάμωση του ερασιτεχνικού αθλητισμού όταν λείπουν οι υποδομές και η οργανωμένη στήριξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, τα τελευταία χρόνια έχουν πάψει να λειτουργούν τέσσερα σωματεία — του Σκουλικάδου, του Αγίου Δημητρίου, των Γερακαρίων και του Αλικανά — με αποτέλεσμα σήμερα να παραμένουν μόλις δύο ενεργά σωματεία στην περιοχή.

Οι διεκδικήσεις και το αίτημα για μικρές υποδομές

Η Δόξα Πηγαδακίων επισημαίνει ότι συνεχίζει να ζητά την κατασκευή ακόμη και ενός μικρού γηπέδου 5×5 στο χωριό, αίτημα που χαρακτηρίζει βασικό για την αναβίωση της τοπικής αθλητικής ζωής. Την ίδια ώρα, το γειτονικό Καταστάρι αγωνίζεται για την υλοποίηση μεγαλύτερου έργου αθλητικών εγκαταστάσεων. Η σύγκρουση ανάμεσα σε περιοχές με διαφορετική πρόσβαση σε έργα υποδομής δημιουργεί έντονες συγκρίσεις και αίσθημα αδικίας μεταξύ των κατοίκων.

«...διεκδικώντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ακόμη και τα αυτονόητα.»

Συγκρίσεις με άλλες περιοχές και το ηθικό πλήγμα

Οι άνθρωποι της Δόξας δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους όταν βλέπουν εικόνες από γειτονικές περιοχές, όπως την όμορφη Βουπρασία της Ηλείας, όπου υπάρχουν αξιοπρεπείς αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι ορατές διαφορές σε υποδομές τροφοδοτούν την αίσθηση εγκατάλειψης και απομειώνουν το ηθικό των τοπικών φορέων, που βλέπουν τον πληθυσμό και τα παιδιά να στερούνται βασικών ευκαιριών άθλησης.

Συνέπειες για την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό

Η συρρίκνωση σωματείων δεν είναι μόνο αριθμητικό πρόβλημα. Σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες για ερασιτεχνική άθληση, περιορισμένη πρόσβαση για νέους και νέες, αλλά και απώλεια κοινωνικών δομών που συχνά λειτουργούν ως κόμβοι συμμετοχής και κοινωνικοποίησης. Όταν τα σωματεία σταματούν τη λειτουργία τους, χάνονται εθελοντές, γίνονται δυσκολότεροι οι δρόμοι για τροφοδότηση νέων ταλέντων και μειώνεται η τοπική κινητικότητα γύρω από τον αθλητισμό.

Τι απαιτείται από εδώ και πέρα

Η περίπτωση της Ζακύνθου δείχνει ότι χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις: από την κατασκευή ακόμη και μικρών, προσιτών εγκαταστάσεων —όπως το ζητούμενο γήπεδο 5×5— μέχρι προγράμματα στήριξης για τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των σωματείων. Χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και πόρους, ο κίνδυνος διαρροής των τοπικών συλλόγων προς την αφάνεια γίνεται υπαρκτός.

Τέσσερα σωματεία έχουν διακοπεί (Σκουλικάδος, Άγιος Δημήτριος, Γερακαρία, Αλικανά).

Σήμερα λειτουργούν μόλις δύο σωματεία στην περιοχή.

Αίτημα για κατασκευή γηπέδου 5×5 ως ελάχιστη υποδομή.

Σωματεία (παρελθόν) Σωματεία (παρόν) Σκουλικάδος Δόξα Πηγαδακίων Άγιος Δημήτριος Καταστάρι (διεκδικεί έργο) Γερακαρία Αλικανά

Η τοπική ιστορία της Ζακύνθου θυμίζει ότι η στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού απαιτεί συστηματική προσέγγιση. Η Δόξα Πηγαδακίων φέρνει στην επικαιρότητα ένα ζήτημα που υπερβαίνει τα όρια του χωριού: τη διατήρηση του κοινωνικού κεφαλαίου μέσω του αθλητισμού και την ανάγκη για υποδομές που επιτρέπουν στα σωματεία να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.