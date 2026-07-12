Τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο ο πρώην εξτρέμ της ΑΕΚ και της Μπενφίκα, Μανού

Ο 43χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Μανού έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη σε δρόμο κοντά στη Λισαβόνα. Η Μπενφίκα εξέφρασε δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια.

Σοκ στον χώρο του ποδοσφαίρου

Σοβαρό πλήγμα για την ποδοσφαιρική κοινότητα σήμανε η είδηση του θανάτου του 43χρονου Πορτογάλου Μανού, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας στην περιοχή Σομπράλ ντε Μόντε Αγκράσο, κοντά στη Λισαβόνα, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Ο Μανού έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό κυρίως από την παρουσία του στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός τη σεζόν 2007-08. Πριν και μετά το πέρασμά του από την Ελλάδα υπήρξε παίκτης της Μπενφίκα, συλλόγου με τον οποίο συνδέθηκε την περίοδο 2004-2008, με καταγεγραμμένες 17 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.

«Η Μπενφίκα εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του άλλοτε ποδοσφαιριστή της.»

Μετά την επιβεβαίωση της τραγικής είδησης, ο πορτογαλικός σύλλογος προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας δημόσια την οδύνη του. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε ομάδες και φιλάθλους που θυμούνται το πέρασμά του, ιδίως στην Ελλάδα όπου τον θυμούνται από τις εμφανίσεις του με την ΑΕΚ.

Ημερομηνία του συμβάντος: 11/7 (βράδυ Σαββάτου)

(βράδυ Σαββάτου) Τόπος: Σομπράλ ντε Μόντε Αγκράσο , κοντά στη Λισαβόνα

, κοντά στη Λισαβόνα Καριέρα: Μπενφίκα (2004–2008), δανεικός στην ΑΕΚ (2007–08)

Η είδηση επαναφέρει στη μνήμη του κοινού την πορεία ποδοσφαιριστών που πέρασαν από διαφορετικά πρωταθλήματα και άφησαν αποτυπώματα σε συλλόγους του εξωτερικού. Η οικογένεια, οι πρώην συμπαίκτες και οι σύλλογοι αναμένεται να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες για ρυθμίσεις που αφορούν επικήδειες ή συλλυπητήρια μηνύματα.

Κληρονομιά και αντίκτυπος

Η σύντομη αλλά χρόνια παρουσία του με τη φανέλα της Μπενφίκα, σε συνδυασμό με το δανεισμό του στην ΑΕΚ, συνέδεσε το όνομά του με δύο ποδοσφαιρικούς κόσμους. Η απώλεια αυτή υπογραμμίζει το ευάλωτο των ανθρώπων του αθλητισμού εκτός γηπέδων και ανοίγει ξανά συζητήσεις για την οδική ασφάλεια και την προστασία των αθλητών στην καθημερινότητά τους.

Έτος Ομάδα Σημείωση 2004–2008 Μπενφίκα 17 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα 2007–08 ΑΕΚ Δανεικός

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις καθώς περισσότερες πληροφορίες γίνουν διαθέσιμες από τις αρμόδιες αρχές και τα κλαμπ που σχετίζονται με τον αθλητή. Η θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι έκδηλη και οι αναμνήσεις από την πορεία του Μανού θα μείνουν ζωντανές στην κοινότητα των φιλάθλων.