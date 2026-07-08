Τρεις αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην Κάλυμνο μετά από άφιξη με θαλαμηγό από Μπόντρουμ

Τρεις αλλοδαποί οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στη χώρα εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Κάλυμνο και αναφέρθηκαν στις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι ίδιοι δήλωσαν ότι αποβιβάσθηκαν στο λιμάνι του νησιού από θαλαμηγό σκάφος που προερχόταν από το Μπόντρουμ της Τουρκίας.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, η αποβίβαση πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της 4ης Ιουλίου 2026. Την επόμενη ημέρα, 5 Ιουλίου, οι αλλοδαποί προσήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου και ενημέρωσαν πως είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι κατέβαλαν το ποσό των 5.000 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους.
Τι δηλώνουν οι αρχές και ποια η διαδικασία
Η προανάκριση για την υπόθεση έχει ανατεθεί στο Λιμεναρχείο Καλύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στις Αρχές, μετά την αποβίβαση ο κυβερνήτης της θαλαμηγού και τρεις συνεργοί φέρεται να απέπλευσαν άμεσα με κατεύθυνση τις τουρκικές ακτές.
- Αριθμός εμπλεκομένων: τρεις αλλοδαποί εντοπισμένοι στην Κάλυμνο.
- Μέσο μεταφοράς: θαλαμηγό σκάφος από Μπόντρουμ.
- Δηλωθέν κόστος: 5.000 ευρώ ανά άτομο.
- Αρμόδια αρχή διερεύνησης: Λιμεναρχείο Καλύμνου.
Για τους κάτοικους και τα στελέχη της τοπικής κοινότητας η υπόθεση εγείρει ζητήματα ελέγχου των ακτών και της επιτήρησης του λιμανιού, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής όταν τα δρομολόγια αναψυχής και τα ιπτάμενα/ιδιωτικά σκάφη κινούνται πυκνά.
|Στοιχείο
|Πληροφορία
|Ημερομηνία αποβίβασης
|4 Ιουλίου 2026
|Ημερομηνία προσέλευσης στις Αρχές
|5 Ιουλίου 2026
|Δηλωθέν κόστος μεταφοράς
|5.000 € ανά άτομο
|Φορέας διερεύνησης
|Λιμεναρχείο Καλύμνου
Στην τοπική κοινότητα η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως επειδή τέτοιου τύπου αφίξεις γίνονται συχνά χωρίς να καταγράφεται άμεσα η ταυτότητα και το ιστορικό των προσφευγόντων, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος εκμετάλλευσης από διακινητές. Από πρακτική άποψη, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν την ευθύνη να ενισχύσουν την επιτήρηση και τις διαδικασίες ταυτοποίησης.
Οι κάτοικοι που αντιληφθούν ύποπτες αφίξεις ή περίεργη δραστηριότητα στο λιμάνι καλούνται να ενημερώνουν αμέσως το Λιμεναρχείο ή την Αστυνομία. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και αναμένονται επιπλέον πληροφορίες από την έρευνα του Λιμεναρχείου Καλύμνου.