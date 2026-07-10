Βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα δύο εγγόνια στο Highgrove

Πρώτη συνάντηση μετά από τέσσερα χρόνια για τον μονάρχη με τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι — η επίσκεψη έγινε σε ιδιωτικό πλαίσιο στο Highgrove House και δεν περιλαμβάνει συνάντηση Χάρι-Γουίλιαμ.

Συνάντηση σε ιδιωτικό χώρο

Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Highgrove House με τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο τους παιδιά, σε μια συνάντηση που το παλάτι χαρακτήρισε «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση».

«ιδιωτική οικογενειακή περίσταση»

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από περίπου τέσσερα χρόνια που ο μονάρχης είδε από κοντά τα εγγόνια του από την πλευρά του Χάρι. Ο Άρτσι, ηλικίας 7 ετών, και η Λίλιμπετ, 5 ετών, βρέθηκαν στο Highgrove μαζί με τους γονείς τους. Η προηγούμενη επίσκεψή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε γίνει το 2022, χωρίς όμως δημόσια εμφάνιση των παιδιών.

Πλαίσιο και επιπτώσεις

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω πρόσφατων εντάσεων ανάμεσα στον Χάρι και το παλάτι σχετικά με τη διάρκεια και τη μορφή της επίσκεψής του στη Βρετανία. Πηγές του BBC αναφέρουν ότι υπήρξε συμφωνία να βρεθούν πατέρας και γιος εντός της εβδομάδας, με τον ίδιο τον Κάρολο να επιδιώκει χρόνο για να δει τα εγγόνια του. Παρά την επανένωση με τα εγγόνια, δεν είχε προγραμματιστεί συνάντηση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Τοποθεσία: Highgrove House (ιδιωτική εξοχική κατοικία του βασιλιά)

Highgrove House (ιδιωτική εξοχική κατοικία του βασιλιά) Παρόντες: βασιλιάς Κάρολος, βασίλισσα Καμίλα, πρίγκιπας Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, Άρτσι (7), Λίλιμπετ (5)

βασιλιάς Κάρολος, βασίλισσα Καμίλα, πρίγκιπας Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, Άρτσι (7), Λίλιμπετ (5) Χαρακτήρας συνάντησης: ιδιωτικός, οικογενειακός

Τι σημαίνει για τη δημόσια εικόνα του Παλατιού

Η επανεμφάνιση των εγγονιών του μονάρχη σε ιδιωτικό περιβάλλον λειτουργεί προς την κατεύθυνση μείωσης των εντυπώσεων βαθιάς ρήξης, ωστόσο δεν αποκαθιστά πλήρως την εικόνα συμφιλίωσης μεταξύ όλων των μελών της βασιλικής οικογένειας. Η απουσία δημόσιων δηλώσεων και η επιλογή ιδιωτικού πλαισίου υπογραμμίζουν την προτεραιότητα στη διακριτικότητα και στην προστασία των παιδιών από τα μέσα ενημέρωσης.

Όνομα Σχέση Ηλικία (όπως αναφέρεται) Άρτσι εγγονός 7 Λίλιμπετ εγγονή 5

Για το ευρύτερο κοινό, η συνάντηση έχει σημασία ως ένδειξη ότι, παρά τις πρόσφατες διαφωνίες σχετικά με τη διαμονή και τις επισκέψεις στο Μπάκιγχαμ, υπάρχουν προσπάθειες προσωπικής επαφής και επικοινωνίας εντός της οικογένειας. Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται αν υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις ή διευκρινίσεις από επίσημες πηγές, ωστόσο προς το παρόν η επίσκεψη παραμένει μία απολύτως ιδιωτική, οικογενειακή συνάντηση.