Ευδήλος: Παραμένουν ανεπαρκώς καλυμμένα κενά εκπαιδευτικών στο Δημοτικό

Έναν μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων, το Δημοτικό Ευδήλου συνεχίζει να έχει ακάλυπτες θέσεις παράλληλης στήριξης και ειδικοτήτων, με τον Σύλλογο Γονέων να ζητά άμεση λύση.

Εκπαιδευτικά κενά και ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών, το Δημοτικό Σχολείο Ευδήλου συνεχίζει να έχει σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις δύο (2) δασκάλων παράλληλης στήριξης, καθώς και οι θέσεις για τις ειδικότητες της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών και της γαλλικής γλώσσας.

Οι γονείς επισημαίνουν ότι η έλλειψη παράλληλης στήριξης κρατάει πίσω μαθητές που χρειάζονται άμεση βοήθεια στην εκπαιδευτική διαδικασία και επηρεάζει τόσο τη μάθηση όσο και την ψυχική τους κατάσταση. Παράλληλα, η απουσία εκπαιδευτικών για μαθήματα πολιτισμού και ξένης γλώσσας υποβαθμίζει το πρόγραμμα του σχολείου και στερεί από τα παιδιά ευκαιρίες ολόπλευρης ανάπτυξης.

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ.»

Στην επιστολή του το ΔΣ του Συλλόγου καταγράφει την αγωνία της τοπικής κοινωνίας και συνδέει τα προβλήματα με ευρύτερες πολιτικές επιλογές, αναφερόμενο σε δημόσιες δαπάνες και προτεραιότητες. Οι υπογράφουσες αιτήσεις ζητούν όχι μόνο την άμεση κάλυψη των κενών με αναπληρωτές, αλλά και τη μόνιμη στελέχωση των σχολείων.

Τι σημαίνει αυτό για γονείς και μαθητές

Η απουσία δύο δασκάλων παράλληλης στήριξης έχει πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινή τάξη: οι μαθητές που χρειάζονται εξατομικευμένη βοήθεια συχνά έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην υποστήριξη που απαιτείται για να ακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, η μη διδασκαλία των εικαστικών, της θεατρικής αγωγής και της γαλλικής σημαίνει μειωμένες ώρες διδασκαλίας για μαθήματα που προάγουν τη δημιουργικότητα, την έκφραση και τις γλωσσικές δεξιότητες.

Παράλληλη στήριξη: δύο θέσεις κενές.

δύο θέσεις κενές. Θεατρική Αγωγή: κενή θέση.

κενή θέση. Εικαστικά: κενή θέση.

κενή θέση. Γαλλικά: κενή θέση.

Ειδικότητα Κατάσταση Δάσκαλοι παράλληλης στήριξης 2 κενές θέσεις Θεατρική Αγωγή κενή Εικαστικά κενή Γαλλική Γλώσσα κενή

Οι γονείς υπογραμμίζουν επίσης ότι η επαναλαμβανόμενη μη κάλυψη ειδικοτήτων υποβαθμίζει συνολικά το επίπεδο της εκπαίδευσης στο νησί και δημιουργεί αίσθηση ανισότητας σε σχέση με σχολεία της ηπειρωτικής χώρας.

Απαιτήσεις και προτάσεις

Στην επιστολή, το ΔΣ του Συλλόγου διατυπώνει σαφείς διεκδικήσεις: άμεση κάλυψη των κενών, μόνιμη στελέχωση όλων των σχολείων της Ικαρίας και αναβάθμιση των υποδομών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών. Το κείμενο συνδέει τα προβλήματα με τη γενικότερη δημόσια πολιτική, αναφέροντας ότι οι δημοσιονομικές επιλογές δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση της σχολικής στέγης και των εκπαιδευτικών αναγκών.

Η τοπική κοινωνία περιμένει από τις αρμόδιες υπηρεσίες άμεσες κινήσεις για την κάλυψη των θέσεων, ώστε να μην χαθεί χρόνος από το εκπαιδευτικό έτος και να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των μαθημάτων.

Για την Ικαρία, όπου οι δυναμικές μικρών κοινοτήτων ενισχύουν την αλληλεπίδραση σχολείου-τοπικού περιβάλλοντος, η επάρκεια στο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν είναι απλώς διοικητικό ζήτημα αλλά στοιχείο κοινωνικής συνοχής και ισότιμης πρόσβασης στην παιδεία.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα παρακολουθείται από τους γονείς και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, οι οποίοι αναμένουν ενημέρωση για τις κινήσεις των υπηρεσιών σχετικά με τις προσλήψεις και την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις κενές θέσεις.