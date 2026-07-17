Καταργούνται εισοδηματικά όρια για πολύτεκνες οικογένειες στα vouchers βρεφικών και παιδικών σταθμών

Η πρόσβαση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς διευρύνεται για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω: το κράτος καλύπτει τα voucher χωρίς εισοδηματικό όρο και αναμένεται άμεσα η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.

Νέα ρύθμιση για τα voucher προσχολικής φροντίδας

Εκδόθηκε τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά το πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για τον β΄ κύκλο 2026-2027. Η αλλαγή ανοίγει την πρόσβαση σε περισσότερα παιδιά και ειδικά σε όσες οικογένειες έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση προβλέπεται ότι τα βρέφη, νήπια και παιδιά από πολύτεκνες οικογένειες (τέσσερα παιδιά και άνω) μπορούν να λάβουν voucher συμμετοχής στους σταθμούς χωρίς να απαιτείται εισοδηματικό κριτήριο. Τα vouchers για τις περιπτώσεις αυτές θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν

Τα κριτήρια συμμετοχής για το voucher που χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογενειακή σύνθεση Εισοδηματικό όριο Οικογένειες με έως δύο παιδιά 35.000 ευρώ Οικογένειες με τρία παιδιά 38.000 ευρώ Πολύτεκνες οικογένειες (4+ παιδιά) Καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο

Ποιοι δικαιούνται και τι καλύπτεται

Η δράση αφορά:

Βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Νήπια με αναπηρία για αντίστοιχη φιλοξενία.

για αντίστοιχη φιλοξενία. Παιδιά σχολικής ηλικίας, έφηβοι και άτομα με αναπηρία για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ σε συνδυασμό με εθνικούς πόρους.

Διαδικαστικά βήματα και επόμενα χρονοδιαγράμματα

Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για τη συμμετοχή των παιδιών στο Πρόγραμμα. Τα στοιχεία των πολιτών θα ανακτηθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι αρμόδιοι υπουργοί που υπέγραψαν την απόφαση περιλαμβάνουν τους Υπουργούς Εσωτερικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

Για γονείς και κηδεμόνες σημαίνει ότι:

Οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χωρίς να υπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα.

Οι υπόλοιπες οικογένειες πρέπει να ελέγξουν αν εμπίπτουν στα εισοδηματικά όρια των 35.000 ή 38.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

ή ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Με την έκδοση της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες για την αίτηση, τα απαραίτητα έγγραφα και τα χρονοδιαγράμματα υποβολής.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέτρο στόχευσης προς την ενίσχυση της οικογενειακής υποστήριξης και της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας, με συγκεκριμένη χρηματοδοτική κάλυψη από το κράτος για τις πολύτεκνες οικογένειες.