Συγκροτήθηκε η εθνική Επιτροπή για την Παιδεία στα Μέσα — στόχος στρατηγική έως τέλος 2026

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας ανακοίνωσε τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής με εκπροσώπους της πολιτείας, των δημοσιογραφικών ενώσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έργο της είναι η κατάρτιση πρότασης για Εθνική Στρατηγική Παιδείας στα Μέσα έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το νόμο που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων.

Νέο θεσμικό όργανο για την Παιδεία στα Μέσα

Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης συστήθηκε επίσημα η Γνωμοδοτική Επιτροπή για την Παιδεία στα Μέσα, με απόφαση του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικού Εκροσώπου. Κεντρικός στόχος της Επιτροπής είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα, η οποία πρέπει να παραδοθεί έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 5253/2025, που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA).

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ενοποιεί για πρώτη φορά εκπροσώπους από διαφορετικούς τομείς σε ενιαίο θεσμικό πλαίσιο: θεσμικούς παράγοντες της ενημέρωσης και του οπτικοακουστικού τομέα, ενώσεις δημοσιογράφων και εκδοτών, καθώς και ακαδημαϊκούς και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συγκέντρωση αυτή επιδιώκει συντονισμό πολιτικής, επιστημονικής τεκμηρίωσης και πρακτικής εμπειρίας.

Ποιοι συμμετέχουν και ρόλοι

Την Επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, μέλη του ΕΣΡ και εκπρόσωποι ενώσεων δημοσιογράφων και μέσων.

Θέση Όνομα Πρόεδρος (ΓΓΕΕ) Δημήτριος Κιρμικίρογλου Αναπληρώτρια Θεοδώρα Φαρμάκη Μέλος (Προεδρία) Ιωάννης Μαστρογεωργίου Εκπρόσωπος Υπ. Παιδείας Ιωάννα Χριστολουκά ΕΣΡ Ιωάννης Πολίτης Ενώσεις δημοσιογράφων Σωτήριος Τριανταφύλλου, Μαρία Αντωνιάδου, Θέμης Μπερεδήμας

Η παραπάνω λίστα περιλαμβάνει βασικά μέλη που ορίστηκαν στη σχετική απόφαση. Η σύνθεση δείχνει σαφή πρόθεση να εκπροσωπηθούν τόσο οι θεσμικοί φορείς εποπτείας της ροής ειδήσεων όσο και οι συλλογικότητες των επαγγελματιών ΜΜΕ.

Αρμοδιότητες και χρονοδιάγραμμα

Σύνταξη πρότασης για Εθνική Στρατηγική Παιδείας στα Μέσα, με παράδοση μέχρι το τέλος 2026 .

. Εναρμόνιση της εθνικής πολιτικής με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων (EMFA).

(EMFA). Συνεργασία με ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φορείς εκπαίδευσης για τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Το πλαίσιο εργασίας της Επιτροπής περιλαμβάνει τον εντοπισμό αναγκών σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού, την προσαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας και την υποβολή προτάσεων πολιτικής που θα διευκολύνουν την εφαρμογή δράσεων μάθησης για την κριτική προσέγγιση των μέσων.

Τι σημαίνει για γονείς, μαθητές και σχολεία

Η δημιουργία της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για ενιαίες πολιτικές που μπορούν να επηρεάσουν προγράμματα σχολικής διδασκαλίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε πρακτικό επίπεδο, οι οικογένειες και οι σχολικές μονάδες μπορούν να αναμένουν:

προτάσεις για ενσωμάτωση δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης μέσων στα σχολικά προγράμματα,

οδηγίες για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικό υλικό,

σύνδεση σχολικών δράσεων με ερευνητικά προγράμματα και φορείς ενημέρωσης.

Η χρονική πίεση προς το τέλος του 2026 σημαίνει ότι οι πρώτες πρακτικές κατευθύνσεις αναμένεται να γίνουν γνωστές εντός του επόμενου έτους. Όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ΓΓΕΕ και των αρμόδιων υπουργείων για να προετοιμαστούν εγκαίρως.

Η συγκρότηση της Επιτροπής αποτελεί βήμα προς την ενοποίηση δημόσιων, επαγγελματικών και επιστημονικών φωνών στο πεδίο της Παιδείας στα Μέσα. Η αποτελεσματικότητα των τελικών προτάσεων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία μεταξύ φορέων και την ικανότητα μετάφρασης της στρατηγικής σε συγκεκριμένα προγράμματα στην τάξη και στην κοινότητα.