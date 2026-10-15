Ανησυχία στη Δράμα: πάνω από 50 μαθητές χωρίς παράλληλη στήριξη στην έναρξη της σχολικής χρονιάς

Ο βουλευτής Δράμας ανέδειξε στη Βουλή τις ελλείψεις στην Παράλληλη Στήριξη, με περισσότερα από 50 παιδιά να παραμένουν χωρίς εκπαιδευτική βοήθεια ενώ οι ανάγκες του νομού φτάνουν τα 125 παιδιά.

Ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη και πίεση σε γονείς και δασκάλους

Σημαντικά κενά στην υπηρεσία της Παράλληλης Στήριξης καταγράφονται από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς στα δημοτικά σχολεία του νομού Δράμας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της περιοχής, οι συνολικές ανάγκες στον νομό ανέρχονται σε 125 παιδιά, ενώ μετά τις πρώτες φάσεις προσλήψεων «περισσότεροι από 50 μαθητές» παραμένουν χωρίς την προβλεπόμενη υποστήριξη.

Η υποστελέχωση σε κάποιες σχολικές μονάδες είναι τόσο έντονη που σε σχολεία με δεκάδες παιδιά που δικαιούνται παράλληλη στήριξη έχουν τοποθετηθεί μόλις τρεις ή τέσσερις εκπαιδευτικοί, αριθμός που δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Η επόμενη φάση διορισμών αναμένεται τον Νοέμβριο, γεγονός που αφήνει στο άμεσο μέλλον γονείς και δασκάλους να διαχειρίζονται την καθημερινή υποστήριξη αυτών των παιδιών.

«Το κράτος δεν μπορεί να μεταθέτει τις ευθύνες του στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς αφήνοντας τα παιδιά στο περιθώριο»,

Αυτό τόνισε στην αναφορά του προς το Υπουργείο Παιδείας ο βουλευτής, ζητώντας άμεση και πλήρη κάλυψη των κενών. Η παρέμβαση φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο την αριθμητική έλλειψη προσωπικού, αλλά και τις πρακτικές συνέπειες: μειωμένη ποιότητα εκπαίδευσης για ευάλωτους μαθητές, πρόσθετο φορτίο στους δασκάλους του τμήματος και αυξημένη ανησυχία για την κοινωνική ένταξη των παιδιών αυτών.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά ζητήματα

Οι γονείς αναλαμβάνουν συχνά ρόλους που δεν προβλέπονται από το σχολικό πλαίσιο.

Οι δάσκαλοι των τμημάτων επιβαρύνονται με πρόσθετη ευθύνη χωρίς εξειδικευμένη υποστήριξη.

Η καθυστέρηση στις τοποθετήσεις επηρεάζει την ομαλή ένταξη και την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών.

Από τοπική σκοπιά, η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στην περιοχή μας είναι κρίσιμο στοιχείο για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η έλλειψη άμεσων λύσεων μπορεί να επιβαρύνει μακροπρόθεσμα τη σχολική επίδοση και την κοινωνική ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στοιχείο Αριθμός Ανάγκες στον νομό 125 Μαθητές χωρίς στήριξη μετά τις πρώτες προσλήψεις πάνω από 50 Προβλεπόμενη επόμενη φάση διορισμών Νοέμβριος

Η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας παρακολουθούν την εξέλιξη και έχουν επισημάνει την ανάγκη για ταχύτερη κάλυψη των κενών. Το ζήτημα πλέον βρίσκεται στο κέντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης μετά την αναφορά του βουλευτή.

Για τους γονείς που ανησυχούν: η τρέχουσα κατάσταση σημαίνει ότι, έως ότου ολοκληρωθούν οι επόμενες προσλήψεις, η υποστήριξη θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές πρωτοβουλίες των σχολείων και τη στενή συνεργασία με τους γονείς· ωστόσο κάτι τέτοιο δεν υποκαθιστά την ανάγκη για μόνιμη και επαρκή στελέχωση από το κράτος.