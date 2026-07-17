Νέο Κέντρο Καινοτομίας στην Κέρκυρα: 5,5 εκατ.€ για ψηφιακή εκπαίδευση και τεχνολογικά εργαστήρια

Εγκαίνια στην Κέρκυρα για πρότυπη δομή που εντάσσεται σε δίκτυο 13 πιλοτικών Κέντρων με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό σχολείων. Χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0», συνεργασία Περιφέρειας και υπουργείου, και συνένωση υπηρεσιών υποστήριξης και καινοτομίας στον ίδιο χώρο.

Στην πόλη της Κέρκυρας πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του νέου Κέντρου Καινοτομίας Ιονίων Νήσων, μια δομή που εντάσσεται σε εθνική πρωτοβουλία πιλοτικού χαρακτήρα για την αναβάθμιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» με προϋπολογισμό 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί μία από τις 13 αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν αυτή την περίοδο σε όλη τη χώρα.

Στόχοι και δυνατότητες του Κέντρου

Η μονάδα προορίζεται να προσφέρει βιωματική πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής που θεωρούνται κρίσιμες για τη σύγχρονη εκπαίδευση: ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εκτεταμένη πραγματικότητα (XR/VR/AR) και εργαστήρια κατασκευής (Fab Labs). Η λειτουργία της δομής στοχεύει όχι μόνο στην τεχνική εκπαίδευση αλλά και στην ενίσχυση δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν νέες μεθόδους στο σχολικό πρόγραμμα.

Σημαντικό στοιχείο είναι η στεγαστική επιλογή: το Κέντρο λειτουργεί σε σύγχρονο, προσβάσιμο κτήριο στο κέντρο της πόλης (οδός Βραΐλα Αρμένη 4), όπου έχει επίσης συγκεντρωθεί το τοπικό ΚΕΔΑΣΥ, δημιουργώντας έναν ενιαίο πόλο εκπαιδευτικής υποστήριξης, κοινωνικής ένταξης και καινοτομίας.

Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» — 5,5 εκατ.€ .

Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» — . Σκοπός: Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολείων μέσω πρακτικού χειρισμού τεχνολογιών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολείων μέσω πρακτικού χειρισμού τεχνολογιών. Στεγαστική λύση: Σύγχρονο κτήριο στο κέντρο της Κέρκυρας, με κοινό χώρο για Κέντρο Καινοτομίας και ΚΕΔΑΣΥ.

Διοίκηση, συνεργασίες και περαιτέρω βήματα

Στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι της κεντρικής εξουσίας και της περιφερειακής διοίκησης· παρόντες ήταν μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. Η περιφερειακή αρχή αναφέρεται ως καταλυτικός φορέας στην επίσπευση της υλοποίησης, καθώς εξασφάλισε τη στέγαση και τη λειτουργική παράδοση του χώρου.

Η ενσωμάτωση του τοπικού ΚΕΔΑΣΥ στο ίδιο κτήριο προβλέπεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και να προάγει την κοινωνική συμπερίληψη, ενώ δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών δομών και φορέων καινοτομίας.

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Χρηματοδότηση 5,5 εκατ.€ από «Ελλάδα 2.0» Πιλοτικές δομές στην Ελλάδα 13 Κέντρα συνολικά Διεύθυνση κτιρίου Βραΐλα Αρμένη 4, Κέρκυρα

Για γονείς και σχολεία της Περιφέρειας, το επόμενο πρακτικό βήμα θα είναι η ενημέρωση για τα προγράμματα προσέγγισης μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού στο Κέντρο: προγράμματα εισαγωγής σε τεχνολογικά σεμινάρια, ημερίδες εκπαιδευτικών και συνεργασίες με σχολικά προγράμματα. Η συνύπαρξη δομών διευκολύνει την πρόσβαση σε εξειδικευμένους πόρους και υπηρεσίες αξιολόγησης αναγκών στο σχολικό πλαίσιο.

Η λειτουργία τέτοιων Κέντρων κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την εξοικείωση των νέων με ψηφιακά εργαλεία και για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, όμως η διεύρυνση της πρόσβασης και η συστηματική ένταξη των δραστηριοτήτων στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών θα είναι τα επόμενα σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι φορείς που εμπλέκονται.