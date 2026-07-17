Πλήρης πιστοποίηση για το μεταπτυχιακό στην Άρτα ενισχύει την τοπική εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Δίκτυα» με έδρα την Άρτα έλαβε την ανώτατη αξιολόγηση «Πλήρως Συμμορφούμενο» από την ΕΘΑΑΕ, με πενταετή διάρκεια πιστοποίησης.

Πιστοποίηση και διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Δίκτυα» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την Άρτα, αξιολογήθηκε ως Πλήρως Συμμορφούμενο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η πιστοποίηση έχει διάρκεια πέντε ετών, από 9 Ιουλίου 2026 έως 8 Ιουλίου 2031.

Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου από πενταμελή διεθνή επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί από αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού και της Ελλάδας.

Κύρια σημεία της αξιολόγησης

Η επιτροπή ανέδειξε τη δωρεάν φοίτηση χωρίς δίδακτρα ως πλεονέκτημα που διευκολύνει την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές.

ως πλεονέκτημα που διευκολύνει την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές. Επισημάνθηκε το υψηλό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού και οι σύγχρονες υποδομές του Τμήματος.

και οι του Τμήματος. Τονίστηκε η σύνδεση με την αγορά εργασίας και η συμβολή του προγράμματος στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα εργαστήρια και τα κέντρα που λειτουργούν στο Τμήμα, όπως το Κέντρο VR/AR/MR, το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) και το Εργαστήριο Αυτόνομων Συστημάτων, τα οποία προσφέρουν πρακτική εξάσκηση σε σύγχρονες τεχνολογίες.

«Πλήρως Συμμορφούμενο»

Δομή και περιεχόμενο σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αντιστοιχεί σε 90 ECTS. Συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, εξειδικευμένα μαθήματα και ερευνητική διπλωματική εργασία, στοιχεία που αναφέρονται ρητά στην έκθεση της επιτροπής ως ισχυρά σημεία του προγράμματος.

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Κατάσταση πιστοποίησης Πλήρως Συμμορφούμενο Διάρκεια πιστοποίησης 9/7/2026 – 8/7/2031 Διάρκεια προγράμματος 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS)

Η διοίκηση του Τμήματος αποδίδει την πιστοποίηση στη συστηματική προσπάθεια του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού και την αντιμετωπίζει ως επιβεβαίωση της δέσμευσής του για παροχή σπουδών σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας.

Για την Άρτα, η επίσημη αυτή διάκριση ενισχύει το προφίλ της πόλης ως τόπου παροχής εξειδικευμένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τεχνολογικά εργαστήρια αιχμής, στοιχείο που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας, την προσέλκυση φοιτητών και συνεργασιών με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα.