Αναταραχή στη Λάρισα από την κριτική για την πολιτική της δημοτικής αρχής

Η παράταξη «Συμπαράταξη Λαρισαίων» επικρίνει την πολιτική της δημοτικής διοίκησης για εξαγγελίες χωρίς συνέχεια, αύξηση των δημοτικών τελών κατά 35% και έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών.

Έντονη κριτική για στρατηγική και οικονομική διαχείριση στον Δήμο Λάρισας

Η τοπική παράταξη «Συμπαράταξη Λαρισαίων» εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αμφισβητεί τον τρόπο διακυβέρνησης της Δημοτικής Αρχής και καταγράφει σειρά παλαιότερων πρωτοβουλιών που, κατά την παράταξη, δεν υλοποιήθηκαν όπως εξαγγέλθηκαν. Στο κέντρο της κριτικής βρίσκεται η διαχείριση της εικόνας του Δήμου και η έλλειψη απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι εξαγγελίες της Δημοτικής Αρχής μεταβλήθηκαν σε επικοινωνιακά σχήματα χωρίς συνέχεια, ενώ παράλληλα εγείρονται ερωτήματα για τη συμμετοχή συμβούλων και συνεργατών στην άσκηση κρίσιμων αποφάσεων, «χωρίς θεσμική νομιμοποίηση», όπως αναφέρεται.

“Η χθεσινή συνέντευξη του κ. Μαμάκου … παρουσιάστηκε ως απολογισμός της Δημοτικής Αρχής. Στην πραγματικότητα, ήταν μια προσπάθεια επικοινωνιακού lifting μιας διοίκησης που κουράστηκε και κούρασε πολύ νωρίτερα απ’ όσο περίμενε η ίδια.”

Η ανακοίνωση καταγράφει συγκεκριμένα παραδείγματα πρωτοβουλιών που, σύμφωνα με την παράταξη, δεν απέδωσαν ή χάθηκαν από την ατζέντα: από έργα ανάπλασης έως εκδηλώσεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δημότες επωμίσθηκαν σημαντική οικονομική επιβάρυνση, με αναφορά στην αύξηση των δημοτικών τελών κατά 35%.

Η διατύπωση της κριτικής περιλαμβάνει και αναφορές σε «εξωτερικούς» παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις του Δήμου, καθώς και αιτήματα για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του δήμου. Τα θέματα αυτά συζητιούνται ενεργά στις γειτονιές και στα δημόσια σημεία συνάντησης της πόλης, σύμφωνα με την παράταξη.

Κόπωση στην επικοινωνία: Η παράταξη μιλά για προσπάθεια «lifting» της εικόνας της διοίκησης.

Η παράταξη μιλά για προσπάθεια «lifting» της εικόνας της διοίκησης. Οικονομικό βάρος: Επισημαίνεται η αύξηση των δημοτικών τελών κατά 35% και η ανάγκη απαντήσεων για τη χρήση πόρων.

Επισημαίνεται η αύξηση των δημοτικών τελών κατά και η ανάγκη απαντήσεων για τη χρήση πόρων. Έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής: Πρωτοβουλίες που εξαγγέλθηκαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ή περιορίστηκαν σε επικοινωνιακές ενέργειες.

Τα σημεία που αναφέρει η παράταξη εμφανίζονται και ως πρακτικά προβλήματα για τη λειτουργία της πόλης: οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα και περιμένουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που να βελτιώνουν την καθημερινότητα — υποδομές, υπηρεσίες, διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση.

Πρωτοβουλία Κατάσταση (όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση) Εσπλανάδα Προσωρινά εγκαταλειμμένη από την επίσημη ατζέντα Τράμ Αναφέρεται ως αποτυχημένη υπόσχεση, με ειρωνική αναφορά στο «πρωταπριλιάτικο» Coffee show Προβλήθηκε ως αναπτυξιακή πρωτοβουλία αλλά δεν εμφανίζεται πλέον στις αναφορές Εκχώρηση Παζαριού Οδήγησε, κατά την παράταξη, σε πολιτικό αδιέξοδο

Για τους δημότες της Λάρισας η κριτική της Συμπαράταξης Λαρισαίων εγείρει σημαντικά ερωτήματα: ποιες είναι οι προτεραιότητες της δημοτικής διοίκησης, πώς κατανέμονται οι πόροι και ποια είναι τα επόμενα χειροπιαστά βήματα για την βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Η παράταξη ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για τα οικονομικά και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του δήμου.

Η εξέλιξη των δημόσιων τοπικών πολιτικών και η ανταπόκριση της διοίκησης στα συγκεκριμένα ερωτήματα αναμένεται να καθορίσουν το επόμενο πολιτικό κλίμα στην πόλη, καθώς τα ζητήματα διαφάνειας και κόστους λειτουργίας φέρνουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Σημείωση για τους κατοίκους: Οι δημότες μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες και επίσημες απαντήσεις από τις ανακοινώσεις του Δήμου και των δημοτικών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να δώσουν στοιχεία για τις δαπάνες και τις αποφάσεις που αναφέρονται.