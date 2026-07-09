Ύδρα: Ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα στο νησί

Σειρά παρεμβάσεων σε δρόμους, λιμάνι, ύδρευση και πολιτιστική κληρονομιά ολοκληρώθηκε ή βρίσκονται σε φάση παράδοσης στο Δήμο Ύδρας. Οι εργασίες αφορούν άμεσα την ασφάλεια, την καθαριότητα και την παροχή νερού των κατοίκων.

Συνοπτική εικόνα των παρεμβάσεων

Στον Δήμο Ύδρας έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε τελικό στάδιο διάφορα έργα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή στο νησί. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν την οδοποιία, τον εξοπλισμό του λιμανιού, την παιδική φροντίδα, την παροχή νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων και την αποκατάσταση παραδοσιακών μνημείων.

Συγκεκριμένα, από το Σώμα Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού αποκαταστάθηκε ο δρόμος από την περιοχή «Κρίταμι» προς τα μοναστήρια του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ματρώνας, έργο που βελτιώνει την πρόσβαση σε θρησκευτικούς και περιαστικούς προορισμούς του νησιού.

04 νέοι ηλιακοί κάδοι συμπίεσης απορριμμάτων τοποθετήθηκαν στο λιμάνι της Ύδρας, χορηγία του κ. Ίωννα Γιαδικιάρογλου.

νέοι ηλιακοί κάδοι συμπίεσης απορριμμάτων τοποθετήθηκαν στο λιμάνι της Ύδρας, χορηγία του κ. Ίωννα Γιαδικιάρογλου. Προγραμματίζεται η διοικητική παραλαβή του κτιρίου του Α' Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Σε λίγες μέρες θα τεθεί σε λειτουργία η μονάδα αφαλάτωσης στον Παλαμιδά, γεγονός σημαντικό για την παροχή νερού.

στον Παλαμιδά, γεγονός σημαντικό για την παροχή νερού. Επισκευάστηκε και επέστρεψε στο νησί το απορριμματοφόρο τύπου «πρέσσα» και αναμένεται η παραλαβή ενός καινούριου όμοιου οχήματος.

Συνεχίζεται η αναστήλωση τριών παραδοσιακών ανεμόμυλων, παρά τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί.

Συνεχίζεται επίσης το έργο άρσης επικινδυνότητας στην παραλία «Αυλάκι».

Πίνακας έργων και τρέχουσα κατάσταση

Έργο Κατάσταση Αποκατάσταση δρόμου (Κρίταμι → Μοναστήρια) Ολοκληρώθηκε (Σώμα Μηχανικού) Ηλιακοί κάδοι συμπίεσης στο λιμάνι Τοποθετήθηκαν 04 νέοι κάδοι (χορηγία) Α' Βρεφονηπιακός Σταθμός Προσεχής διοικητική παραλαβή κτιρίου Μονάδα αφαλάτωσης (Παλαμιδά) Σε λίγες μέρες σε λειτουργία Απορριμματοφόρο «πρέσσα» Επισκευάστηκε και επέστρεψε· αναμονή για νέο όχημα Αναστήλωση 3 ανεμόμυλων Σε εξέλιξη (υπάρχουν καταγγελίες) Άρση επικινδυνότητας παραλίας «Αυλάκι» Σε εξέλιξη

Η τοποθέτηση των σύγχρονων ηλιακών κάδων συμπίεσης στο λιμάνι έχει άμεσο όφελος για τη διαχείριση απορριμμάτων στην καρδιά της τουριστικής περιοχής. Παράλληλα, η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των οχημάτων αποκομιδής μειώνει την πιθανότητα διακοπών στην υπηρεσία καθαριότητας, ενώ η αναμονή για το νέο απορριμματοφόρο δείχνει επενδυτική κατεύθυνση στη βιωσιμότητα της υπηρεσίας καθαριότητας.

χορηγία του κ. Ίωννα Γιαδικιάρογλου

Η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στον Παλαμιδά θα ενισχύσει την αυτονομία του νησιού σε νερό ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Η διοικητική παραλαβή του βρεφονηπιακού σταθμού αποτελεί βήμα για τη βελτίωση της προσφοράς παιδικής φροντίδας στην Ύδρα, με άμεσο όφελος για οικογένειες με μικρά παιδιά που ζουν ή εργάζονται στο νησί.

Από την άλλη πλευρά, η αναστήλωση των τριών ανεμόμυλων συνδέεται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και με τον δημόσιο διάλογο που προκάλεσαν ορισμένες καταγγελίες. Οι εργασίες στην παραλία «Αυλάκι» αφορούν την άρση επικινδυνότητας, έργο κρίσιμο για την ασφάλεια των λουόμενων και την προσβασιμότητα των ακτών.

Για τους κατοίκους της Ύδρας οι παρεμβάσεις αυτές σημαίνουν καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση της λειτουργίας του λιμανιού — παραμέτρους που επηρεάζουν τόσο την ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων όσο και την εμπειρία των επισκεπτών. Η συνέχιση και η σωστή διοίκηση αυτών των έργων θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για τους χρόνους παράδοσης και την τελική παραλαβή των έργων αναμένεται να δοθούν από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες εντός των επόμενων ημερών.