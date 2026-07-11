840 παιδιά της Θράκης συμμετείχαν στο VION SKILLS — πρόγραμμα STEAM με πανελλαδική διάκριση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα VION SKILLS, με υποστήριξη της Μεταλλεία Θράκης, προσέλκυσε 840 συμμετοχές στη θερινή περίοδο και απέσπασε χάλκινο βραβείο στα Education Leaders Awards, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για δράσεις STEAM στην περιφέρεια.

Περιγραφή και εμβέλεια του προγράμματος

Το VION SKILLS, εκπαιδευτική πρωτοβουλία του οργανισμού Eduact, υλοποιήθηκε στη Θράκη με την υποστήριξη της εταιρείας Μεταλλεία Θράκης και προσέλκυσε σημαντική συμμετοχή από την τοπική κοινωνία. Κατά τη θερινή περίοδο του 2025 πραγματοποιήθηκαν 14 εργαστήρια με συνολικά 840 συμμετοχές, ενώ στον πρώτο επίσημο κύκλο, τον Οκτώβριο του 2025, συμμετείχαν 280 παιδιά (140 στην Κομοτηνή και 140 στην Αλεξανδρούπολη).

Τι προσέφερε το πρόγραμμα

Το VION SKILLS εστίασε σε δράσεις STEAM/STEAM, εκπαιδευτική ρομποτική και καινοτόμες μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, 40 φοιτητές παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια με πιστοποίηση LEGO® Education, ενισχύοντας το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Τοποθεσίες: Αλεξανδρούπολη (Πλατεία Ελευθερίας 12) και Κομοτηνή (Ν. Πλαστήρα 2).

Αλεξανδρούπολη (Πλατεία Ελευθερίας 12) και Κομοτηνή (Ν. Πλαστήρα 2). Δραστηριότητες: εργαστήρια STEAM, εκπαιδευτική ρομποτική, επιμορφώσεις για φοιτητές.

εργαστήρια STEAM, εκπαιδευτική ρομποτική, επιμορφώσεις για φοιτητές. Στόχος: να καλυφθεί η ζήτηση για σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση στην περιφέρεια.

Αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο και σημασία

Το πρόγραμμα απέσπασε το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση STEM/STEAM» στα Education Leaders Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στις 2 Ιουλίου. Η διάκριση επιβεβαιώνει ότι πρωτοβουλίες που ξεκινούν από την περιφέρεια μπορούν να διακριθούν σε εθνικό επίπεδο και να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα για αντίστοιχες δράσεις σε άλλες περιοχές της χώρας.

Συνέπειες και οφέλη για γονείς, μαθητές και την τοπική κοινωνία

Η υψηλή συμμετοχή και η πιστοποίηση εκπαιδευτών σηματοδοτούν πολλαπλά οφέλη:

Πρόσβαση σε συγχρονικές δεξιότητες (π.χ. ρομποτική, κώδικας, καινοτομία) για παιδιά εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

(π.χ. ρομποτική, κώδικας, καινοτομία) για παιδιά εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων φοιτητών μέσω πιστοποιημένων επιμορφώσεων.

Ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικού τομέα και ιδιωτικής πρωτοβουλίας με στόχο την εκπαίδευση.

Πρακτικές οδηγίες για γονείς και εκπαιδευτικούς

Οι οικογένειες που ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε παρόμοιες δράσεις πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των φορέων και να επικοινωνούν με τους τοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η εμπειρία του VION SKILLS δείχνει ότι οι τοπικοί χώροι και οι δημόσιες εκδηλώσεις μπορούν να πολλαπλασιαστούν όταν υπάρχει συνδυασμός χρηματοδότησης, υποστήριξης από επιχειρήσεις και αξιόπιστου φορέα υλοποίησης.

Δείκτης Αριθμός Εργαστήρια (θερινή περίοδος 2025) 14 Συμμετοχές (θερινή περίοδος 2025) 840 Συμμετοχές στον πρώτο κύκλο (Οκτώβριος 2025) 280 (140 Κομοτηνή, 140 Αλεξανδρούπολη) Φοιτητές με πιστοποίηση LEGO® Education 40

Η επιτυχία του προγράμματος προσφέρει ένα λειτουργικό παράδειγμα για το πώς μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις STEAM στην περιφέρεια: με στρατηγική υποστήριξη από την ιδιωτική πρωτοβουλία, ποιοτικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στοχευμένες επιμορφώσεις για τοπικούς εκπαιδευτές και φοιτητές. Για γονείς και σχολεία, η εμπλοκή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες σημαίνει πρόσθετες ευκαιρίες μάθησης για τα παιδιά και ενδυνάμωση του σχολικού οικοσυστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.