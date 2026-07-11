Πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής της HELLENiQ ENERGY ενημέρωσε 1.700 παιδιά σε 26 σχολεία

Κατά το δίμηνο Μάιος–Ιούνιος, η HELLENiQ ENERGY υλοποίησε βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για περίπου 1.700 παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τέσσερις περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων βιοποικιλότητας, νερού και θαλάσσιας ζωής.

Η εταιρεία HELLENiQ ENERGY πραγματοποίησε κατά το δίμηνο Μάιος–Ιούνιος σειρά βιωματικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στα οποία συμμετείχαν συνολικά περίπου 1.700 παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 26 Δημοτικά Σχολεία. Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους οργανισμούς «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», The Bee Camp, MIO-ECSDE και Greek Eco Project.

Περιεχόμενο και μεθοδολογία των προγραμμάτων

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις είχαν βιωματικό και συμμετοχικό χαρακτήρα: εργαστήρια στη φύση, διαδραστικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην κατανόηση βασικών εννοιών της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι θεματικές δομήθηκαν γύρω από τρεις άξονες:

Βιοποικιλότητα : ρόλος των επικονιαστών (μέλισσες και άλλοι) στην ισορροπία των οικοσυστημάτων (υποστηρίχθηκε από την The Bee Camp).

: ρόλος των επικονιαστών (μέλισσες και άλλοι) στην ισορροπία των οικοσυστημάτων (υποστηρίχθηκε από την The Bee Camp). Κύκλος του νερού : αξία και υπεύθυνη διαχείριση των υδατικών πόρων (υλοποιήθηκε από την MIO-ECSDE).

: αξία και υπεύθυνη διαχείριση των υδατικών πόρων (υλοποιήθηκε από την MIO-ECSDE). Θαλάσσια ζωή: γνωριμία με τη βιοποικιλότητα των θαλασσών και ανάγκη για προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (μέσω Greek Eco Project).

Πρακτικά στοιχεία και εμβέλεια

Οι δράσεις επικεντρώθηκαν σε δήμους όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται, με ιδιαίτερη έμφαση στη Δυτική Αττική και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας σχέσεις με τοπικές κοινότητες και σχολεία. Η προσέγγιση στόχευε όχι μόνο στην ενημέρωση, αλλά και στη διαμόρφωση συμπεριφορών, μέσα από προσωπική εμπειρία των παιδιών στη φύση.

Δείκτης Ποσότητα Παιδιά 1.700 Σχολεία 26 Διάρκεια Δίμηνο (Μάιος–Ιούνιος)

Συνεργασίες και στόχοι

Η συνεργασία με εξειδικευμένους περιβαλλοντικούς φορείς επέτρεψε την εξειδίκευση των θεματικών και την προσαρμογή τους στην ηλικία των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα επιδιώκει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών και την ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ εταιρείας και τοπικών κοινοτήτων.

«Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των πολιτών και ιδιαίτερα»

Η διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY αναφέρθηκε στον στόχο της εκπαίδευσης των νέων γενεών ως κρίσιμο στοιχείο για τη μελλοντική προστασία του περιβάλλοντος. Η έμφαση στην πρακτική εμπειρία και στη σύνδεση με τοπικά περιβαλλοντικά θέματα θεωρείται κομβική για την αποδοχή και την εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών στην καθημερινότητα των μαθητών.

Τι σημαίνει αυτό για γονείς και σχολεία; Τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παρέχουν εργαλεία και ιδέες που μπορούν να ενσωματωθούν στην τάξη και στο σπίτι: εκπαιδευτικά παιχνίδια, απλά πειράματα για τον κύκλο του νερού, δραστηριότητες παρατήρησης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας και προτάσεις για μικρές δράσεις προστασίας της θάλασσας. Σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν παρόμοιες δράσεις μπορούν να προσεγγίσουν αντίστοιχους φορείς ή εταιρικά προγράμματα ΕΚΕ για συνεργασία και προγραμματισμό εντός του σχολικού έτους.

Συμπερασματικά, η πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY αναδεικνύει τη δυνατότητα συντονισμένων συνεργασιών εταιρειών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για την εκπαίδευση των παιδιών σε κρίσιμα οικολογικά θέματα, με απτό αποτέλεσμα στην ευαισθητοποίηση και τη διαμόρφωση συμπεριφορών.