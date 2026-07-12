ΑΕ Μυκόνου: κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας με τον τερματοφύλακα Θανάση Στράτη

Η ΑΕ Μυκόνου βρίσκεται σε προφορική συμφωνία με τον 22χρονο γκολκίπερ Θανάση Στράτη. Η μεταγραφή, αν επισημοποιηθεί, προσθέτει εμπειρία πρωταθλητισμού στο ρόστερ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις τυπικές λεπτομέρειες.

Προφορική συμφωνία για την ενίσχυση των γκολποστ

Η τοπική ποδοσφαιρική κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ομάδα της ΑΕ Μυκόνου, καθώς η διοίκηση φαίνεται να έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον 22χρονο τερματοφύλακα Θανάση Στράτη. Αν η μεταγραφή επισημοποιηθεί, ο νεαρός γκολκίπερ θα μετακομίσει στο νησί και θα ενισχύσει ουσιαστικά τα δοκάρια της ομάδας.

Ο Στράτης, γεννημένος στις 20 Απριλίου 2004, προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τον Αχαρναϊκό στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ, όπου κατέγραψε 25 συμμετοχές ως βασικός και συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παράλληλα, στο ενεργητικό του υπάρχει και η εμπειρία της κατάκτησης του τίτλου στη Γ’ Εθνική με τη Μαρκό την προηγούμενη σεζόν.

Η διαδρομή του περιλαμβάνει επίσης πέρασμα από τον Πανιώνιο και ευρείες σπουδές στα τμήματα υποδομής μεγάλων συλλόγων: έξι χρόνια στις υποδομές της ΑΕΚ και τέσσερα στις ακαδημίες του Πανιωνίου. Αυτή η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση της τεχνικής του κατάρτισης και του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 22 ετών (γεν. 20/4/2004) Τελευταία ομάδα Αχαρναϊκός (Α’ ΕΠΣΑΝΑ) — 25 συμμετοχές Προηγούμενα Μαρκό, Πανιώνιος, υποδομές ΑΕΚ

Αναμένεται ότι από πλευράς ΑΕ Μυκόνου απομένουν μόνον οι τυπικές λεπτομέρειες ώστε να πέσουν οι υπογραφές και ο Στράτης να ντυθεί στα κυανόλευκα. Για τους κατοίκους και τους φίλους της ομάδας, η πιθανή άφιξή του σηματοδοτεί προσπάθεια ενίσχυσης του ανταγωνιστικού προφίλ της ομάδας στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Στην τοπική πραγματικότητα, αποκτήσεις όπως αυτή έχουν τριπλό αντίκτυπο: βελτιώνουν την αγωνιστική εικόνα, αυξάνουν το ενδιαφέρον και την προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα και ενισχύουν το αθλητικό προφίλ του νησιού στον ευρύτερο κύκλο των Κυκλάδων. Ειδικά όταν πρόκειται για νεαρούς παίκτες με εμπειρία σε πρωταθλητισμούς, η συμβολή τους στην ομάδα ξεπερνά το αγωνιστικό σκέλος και θωρακίζει την ομάδα σε επίπεδο νοοτροπίας και ανταγωνισμού.

Η συμφωνία είναι προς το παρόν προφορική και αναμένονται οι υπογραφές.

Ο Στράτης έρχεται με εμπειρία πρωταθλητισμού από Αχαρναϊκό και Μαρκό.

Η μεταγραφή μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των τοπικών φιλάθλων και να δυναμώσει την ενότητα του ρόστερ.

Η τοπική διοίκηση της ομάδας και οι φίλαθλοι θα παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις για την επισημοποίηση της μεταγραφής. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, η ΑΕ Μυκόνου αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την ενίσχυση των γκολποστ.