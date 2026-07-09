Αίγινα: απαγόρευση απόπλου στο υδροπτέρυγο «Φλάινγκ Ντόλφιν ΧΙΧ» μετά από βλάβη

Το επιβατηγό-υδροπτέρυγο «Φλάινγκ Ντόλφιν ΧΙΧ» παρουσίασε βλάβη στη διάρκεια δρομολογίου Αίγινα–Πειραιά, κατέπλευσε με μειωμένη ταχύτητα και παραμένει απαγορευμένο ως προς τον απόπλου έως ότου ο νηογνώμονας χορηγήσει βεβαιωτικό αξιοπλοΐας.

Βλάβη εν πλω και απαγόρευση απόπλου μετά το δρομολόγιο

Τις πρωινές ώρες της 08 Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Αίγινα προς Πειραιά, το επιβατηγό-υδροπτέρυγο (Ε/Γ-Υ/Γ) «Φλάινγκ Ντόλφιν ΧΙΧ» (Ν.Π. 9523) παρουσίασε βλάβη στο αξονικό σύστημα της αριστερής κύριας μηχανής. Το πλοίο κατέπλευσε αυτοδύναμα στον Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα και αποβίβασε με ασφάλεια τους 36 επιβάτες.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου στο πλοίο μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Τοπικές επιπτώσεις στις μετακινήσεις

Η προσωρινή ακινησία του υδροπτέρυγου μπορεί να επηρεάσει τα δρομολόγια προς και από την Αίγινα, ειδικά για επιβάτες που βασίζονται σε ταχείς συνδέσεις με τον Πειραιά. Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος δεν αναφέρει άμεσα άλλα περιστατικά τραυματισμών ή απωλειών, ενώ η αποβίβαση των 36 επιβατών πραγματοποιήθηκε χωρίς δυσκολία.

Σκάφος: «Φλάινγκ Ντόλφιν ΧΙΧ» (Ν.Π. 9523)

«Φλάινγκ Ντόλφιν ΧΙΧ» (Ν.Π. 9523) Ημερομηνία: 08/07/2026

08/07/2026 Επιβάτες: 36

36 Μέτρο: απαγόρευση απόπλου έως βεβαίωση αξιοπλοΐας από νηογνώμονα

Η επίπτωση για την τοπική κοινότητα αφορά τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τον τουρισμό, καθώς η σύνδεση με τον Πειραιά είναι κρίσιμη για εργασιακές και υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Η Λιμενική Αρχή του Πειραιά ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο και απαγόρευσε τον απόπλου έως ότου ο νηογνώμονας παραδώσει το σχετικό βεβαιωτικό.

Οι αρχές παρακολουθούν το ζήτημα και αναμένουν την επιθεώρηση και το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του σκάφους. Μέχρι τότε, οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και το Λιμεναρχείο για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα πλοίου Φλάινγκ Ντόλφιν ΧΙΧ Αριθμός νηογνώμονα Ν.Π. 9523 Επιβάτες 36 Αρχή που επέβαλε μέτρο Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη, Κ. Λιμεναρχείο Πειραιά

Η τοπική κοινότητα της Αίγινας θα ενημερωθεί για οποιαδήποτε εξέλιξη στη διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου υδροπτέρυγου και για εναλλακτικές επιλογές δρομολογίων από τις αρμόδιες αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.