Αίτημα για άμεση ενημέρωση και χρονοδιάγραμμα σε σχέση με το Φράγμα Τσικαλαριού

Κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Κυκλάδων ζητά ενημέρωση για την πρόοδο, το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση του Φράγματος Τσικαλαριού, έργου κρίσιμου για τη διασφάλιση υδατικών αποθεμάτων και την αγροτική παραγωγή της Νάξου.

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για έργο ζωτικής σημασίας

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, ζητώντας σαφή ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Φράγματος Τσικαλαριού στη Νάξο και για τα συνοδά αρδευτικά έργα.

Στην ερώτησή του τονίζεται ότι η Νάξος, ως ένα από τα σημαντικότερα παραγωγικά νησιά στον πρωτογενή τομέα, αντιμετωπίζει προβλήματα υδατικής επάρκειας. Το φράγμα κρίνεται απαραίτητο για την αποθήκευση και διαχείριση των υδατικών πόρων, την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, ειδικά εν μέσω κλιματικής κρίσης και παρατεταμένης ανομβρίας.

Ο βουλευτής επισημαίνει ότι το έργο παραμένει εκκρεμές από το 2009. Παρά τη επανεκκίνηση των εργασιών μετά την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης τον Ιούλιο του 2025, «το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικού μέρους», σύμφωνα με την κατατεθείσα ερώτηση.

«Η Νάξος και οι Κυκλάδες δεν έχουν την πολυτέλεια νέων καθυστερήσεων σε ένα έργο τόσο κρίσιμο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.»

Με την ερώτηση ζητούνται συγκεκριμένες πληροφορίες από τα συναρμόδια Υπουργεία:

το τρέχον στάδιο υλοποίησης του έργου,

το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης,

η πρόοδος για τη μετάπτωση του έργου στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

η εξέλιξη των μελετών και η διασφάλιση της χρηματοδότησης των αρδευτικών δικτύων.

Η δέσμη ερωτήσεων αποτυπώνει την ανησυχία για την επάρκεια νερού και το άμεσο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην τοπική γεωργία. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων αποθήκευσης και αρδευτικής υποδομής μπορεί να επιδεινώσει τις συνέπειες της λειψυδρίας για τους παραγωγούς και να επηρεάσει συνολικά την τοπική οικονομία και την επισιτιστική ασφάλεια του νησιού.

Σημείο Έτος / Σημαντικό στοιχείο Αρχική εκκρεμότητα 2009 Υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης Ιούλιος 2025 Παρέμβαση Βουλευτή Κοινοβουλευτική ερώτηση (2026)

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Νάξου, η απάντηση των Υπουργείων και η παροχή σαφούς χρονοδιαγράμματος και χρηματοδότησης είναι κρίσιμη. Η τοπική κοινότητα αναμένει την ολοκλήρωση των έργων ώστε να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η διαθεσιμότητα νερού για άρδευση και οικιακή χρήση.

Η εξέλιξη του Φράγματος Τσικαλαριού θα παρακολουθηθεί στενά από τις τοπικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ οποιαδήποτε νέα ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία αναμένεται να κρίνει και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των συνοδών αρδευτικών υποδομών.