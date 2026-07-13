Κουφονήσια: Σύλληψη και αντιδράσεις για πλωτή καντίνα στην Ιταλίδα

Πλωτή καντίνα εμφανίστηκε στην παραλία Ιταλίδα, σε προστατευόμενη ζώνη Natura 2000. Το Λιμενικό επενέβη, ο ιδιοκτήτης συνελήφθη και ο τοπικός σύνδεσμος προανήγγειλε διαγραφή.

Αντιπαράθεση για πλωτή καντίνα σε προστατευόμενη παραλία

Στα Κουφονήσια προκάλεσε έντονη ανησυχία η εμφάνιση μιας πλωτής καντίνας στην παραλία Ιταλίδα, περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Κατοίκοι και τοπικοί φορείς κινητοποιήθηκαν άμεσα, ειδοποιώντας το Λιμενικό Σώμα, το οποίο με περιπολικό σκάφος μετέβη στο σημείο και προχώρησε σε σύλληψη του ιδιοκτήτη της φορτηγίδας.

Σύμφωνα με το τοπικό ρεπορτάζ, ο επιχειρηματίας είναι ντόπιος και φέρεται με τα αρχικά Γ.Κ.. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η καντίνα δεν διέθετε καμία άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, να παραπέμψει τον «δραστήριο» επιχειρηματία, ως μέλος του Σ.Τ.Ε.Κ., στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με πρόταση τη διαγραφή του.»

Ο τοπικός Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίου ανακοίνωσε άμεσες διαδικασίες για την παραπομπή και πιθανή διαγραφή του μέλους, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του νησιού. Η Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνέπραξαν στις κινητοποιήσεις, όπως μετέφεραν οι εκπρόσωποι φορέων.

Η επιλογή να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει πλωτή καντίνα σε περιοχή Natura 2000 εγείρει νομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα: τέτοιες ζώνες υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς κάθε ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Το γεγονός ότι η παρέμβαση έγινε εντός της παραλίας Ιταλίδα —μιας από τις λίγες αμμουδιές του νησιού— ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, οι οποίοι θεωρούν τις ακτές κοινό και ευάλωτο πόρο.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η σύλληψη και οι κινήσεις του Συνδέσμου δημιουργούν προηγούμενο για την τοπική πρακτική: οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται βάσει των τοπικών κανόνων θα μπορούν να επικαλούνται την ίδια εγρήγορση σε παρόμοια περιστατικά. Παράλληλα, η δημόσια καταγγελία επιδιώκει να αποτρέψει μελλοντικές αυθαιρεσίες που θα επιβαρύνουν το οικοσύστημα και θα αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Συλλήψεις : Ιδιοκτήτης της καντίνας (αρχικά Γ.Κ.) συνελήφθη από το Λιμενικό.

: Ιδιοκτήτης της καντίνας (αρχικά Γ.Κ.) συνελήφθη από το Λιμενικό. Άδειες : Δεν υπήρχε νομιμοποίηση για εμπορική δραστηριότητα στη ζώνη Natura 2000.

: Δεν υπήρχε νομιμοποίηση για εμπορική δραστηριότητα στη ζώνη Natura 2000. Τοπική αντίδραση: Σύνδεσμος Τουριστικών Επιρήσεων, Δημοτική Κοινότητα και κάτοικοι κινητοποιήθηκαν.

Για τους κατοίκους της μικρής κοινωνίας των Κουφονησίων, το επεισόδιο επιβεβαιώνει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος παραμένει πρώτιστο ζήτημα. Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια σε διοικητικό και πιθανώς δικαστικό επίπεδο, ενώ η τοπική κοινωνία θα παρακολουθεί τις εξελίξεις ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων σε παραλίες που θεωρούνται πόρος κοινής ωφέλειας.