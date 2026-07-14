Η Νάξος αποκτά σύγχρονες αθλητικές υποδομές στο ΔΑΚ μέσα στον επόμενο χρόνο

Ξεκίνησαν οι εργασίες αναμόρφωσης του ΔΑΚ Νάξου: ριζικές παρεμβάσεις σε εξέδρες, κλειστό γυμναστήριο και νέα βοηθητικά γήπεδα, με ορίζοντα παράδοσης 12 μηνών.

Έναρξη εργασιών στο ΔΑΚ της Νάξου

Σε εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα οι εργασίες για την ριζική αναμόρφωση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) της Νάξου, όπως γνωστοποίησε κατά την επίσκεψή του στο νησί ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης. Το πρόγραμμα αφορά τόσο την ενίσχυση της στατικής επάρκειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο και τη δημιουργία νέων αθλητικών χώρων που θα εξυπηρετούν την τοπική κοινωνία και τα αθλητικά σωματεία.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το νησί, «το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων», είχε μείνει επί δεκαετίες χωρίς τις αναγκαίες υποδομές, με προβλήματα στις παλιές εξέδρες και στο μοναδικό κλειστό γυμναστήριο. Οι νέες παρεμβάσεις επιδιώκουν να καλύψουν αυτά τα κενά και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία του ΔΑΚ.

Τι προβλέπει το πλάνο των εργασιών

Ριζική ανακαίνιση των εξεδρών με νέα υποστυλώματα για στατική επάρκεια.

με νέα υποστυλώματα για στατική επάρκεια. Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου 8×8 στον χώρο του πρώην πάρκινγκ.

στον χώρο του πρώην πάρκινγκ. Δημιουργία εξωτερικού γηπέδου μπάσκετ και πολυχώρου με όργανα γυμναστικής.

και πολυχώρου με όργανα γυμναστικής. Νέα αποδυτήρια και γυμναστήρια για αθλητές και ομάδες.

για αθλητές και ομάδες. Στατική ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του κλειστού γυμναστηρίου.

«δίνοντας «ραντεβού» για την ημέρα του Αγίου Νικοδήμου του επόμενου έτους, ώστε να παραδοθεί το έργο στην τοπική κοινωνία.»

Ο σχεδιασμός προβλέπει ορίζοντα υλοποίησης 12 μηνών, με τον Υπουργό να εκφράζει την αισιοδοξία ότι εντός αυτού του διαστήματος η Νάξος θα αποκτήσει μια «πρότυπη αθλητική κυψέλη» για τη νεολαία και τα τοπικά σωματεία.

Τοπικές επιπτώσεις και προκλήσεις

Οι παρεμβάσεις στο ΔΑΚ αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των αθλούμενων και των συλλόγων της Νάξου: η βελτίωση των υποδομών θα διευκολύνει τη λειτουργία των προπονήσεων, την οργάνωση αγώνων και εκδηλώσεων, ενώ η δημιουργία βοηθητικών χώρων μπορεί να αποσυμφορήσει το κεντρικό γήπεδο. Ταυτόχρονα, οι εργασίες ανακαίνισης επιβάλλουν διαχείριση της πρόσβασης στους χώρους και επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς για την ελαχιστοποίηση των δυσκολιών κατά την περίοδο υλοποίησης.

Παρέμβαση Στόχος Ανακαίνιση εξεδρών Ασφάλεια και στατική επάρκεια Βοηθητικό γήπεδο 8×8 Επιπλέον αγωνιστικοί χώροι Εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ / πολυχώρος Άθληση σε εξωτερικούς χώρους Αποδυτήρια / γυμναστήρια Βελτίωση λειτουργικών υποδομών Στατική ενίσχυση κλειστού Μακροπρόθεσμη ασφάλεια χρήσης

Για τους κατοίκους της Νάξου το χρονοδιάγραμμα των 12 μηνών σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους αναμένεται σημαντική βελτίωση στην πρόσβαση σε ποιοτικούς αθλητικούς χώρους. Κρίσιμο ζήτημα παραμένει η συνέχεια στην επίβλεψη του έργου ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοινώθηκαν.

Η εξέλιξη αυτή συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής για ενίσχυση των αθλητικών υποδομών στα νησιά και αναμένεται να αποτελέσει βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στην τοπική κοινωνία της Νάξου.