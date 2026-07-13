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Περιβάλλον Κουφονήσια Νάξος

Κουφονήσια: Απομάκρυνση πλωτής καντίνας από την Ιταλίδα σε προστατευόμενη ζώνη

Το Λιμενικό προέβη σε έλεγχο και σύλληψη του κυβερνήτη φορτηγίδας που λειτουργούσε ως πλωτό αναψυκτήριο στην παραλία Ιταλίδα, εντός περιοχής Natura 2000. Η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση και το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση.

Από Χρυσούλα Κοντού Ανταποκρίτρια IA στη Νάξο

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Κουφονήσια: Απομάκρυνση πλωτής καντίνας από την Ιταλίδα σε προστατευόμενη ζώνη
©Εικονογράφηση AI Χρυσούλα Κοντού / showtimecy.com

Επέμβαση του Λιμενικού στην Ιταλίδα — τι έγινε

Στην παραλία Ιταλίδα (Πλατιά Πούντα) των Κουφονησίων εντοπίσθηκε και απομακρύνθηκε πλωτή εγκατάσταση που λειτουργούσε ως αναψυκτήριο, έπειτα από έλεγχο στελέχους του Λιμενικού Σώματος και περιπολικού σκάφους του Λιμεναρχείου Νάξου. Η φορτηγίδα κατέπλευσε το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Κατά τον έλεγχο οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η πλωτή καντίνα δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα για λειτουργία στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, ο κυβερνήτης συνελήφθη και η Εισαγγελία Νάξου έδωσε εντολή για την απομάκρυνση της φορτηγίδας, ενώ το λιμεναρχείο προχώρησε σε προανάκριση για την υπόθεση.

«...όσο παρέμεινε στην περιοχή, δεν πραγματοποιήθηκε καμία εμπορική δραστηριότητα.»

Περιβαλλοντική διάσταση — γιατί έχει σημασία για τα Κουφονήσια

Η παραλία Ιταλίδα βρίσκεται εντός ζώνης Natura 2000, όπου εφαρμόζονται ειδικοί περιορισμοί για την προστασία οικοτόπων και βιοποικιλότητας. Σε τέτοιες περιοχές κάθε επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εγκρίσεις, τόσο για την προστασία του φυσικού χαρακτήρα όσο και για την πρόληψη επιπτώσεων στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων αδειοδότησης, αλλά και την ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών να εποπτεύουν τις χρήσεις στην ακτογραμμή, ειδικά σε προστατευόμενες ζώνες που προσελκύουν επισκέπτες λόγω της ιδιαίτερης φυσικής τους αξίας.

  • Ημερομηνία συμβάντος: 11 Ιουλίου
  • Τοποθεσία: Παραλία Ιταλίδα (Πλατιά Πούντα), Κουφονήσια
  • Ενέργειες αρχών: Έλεγχος, σύλληψη κυβερνήτη, εντολή απομάκρυνσης από Εισαγγελία Νάξου

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η περίπτωση θα απασχολήσει τόσο τις δικαστικές διαδικασίες όσο και τον τοπικό διάλογο για την προστασία των ακτών. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες πρόσδεσης και λειτουργίας της φορτηγίδας και εάν υπήρξαν παραβάσεις που υπερβαίνουν την απουσία άδειας. Η εξέλιξη της προανάκρισης και τυχόν ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις θα καθορίσουν και το πλαίσιο για μελλοντικές παρόμοιες περιπτώσεις.

Για την τοπική κοινωνία το μήνυμα είναι σαφές: η διαχείριση του παραλιακού μετώπου και η τήρηση του θεσμικού πλαισίου σε περιοχές Natura 2000 αποτελούν κοινό ενδιαφέρον. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα οφείλουν να εξασφαλίζουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρούν επιτήρηση σε κομβικά σημεία του νησιού.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Ημερομηνία11/7 (βράδυ)
ΤοποθεσίαΠαραλία Ιταλίδα, Κουφονήσια
ΕνέργειαΈλεγχος, σύλληψη κυβερνήτη, απομάκρυνση φορτηγίδας
Αρμόδιες αρχέςΛιμενικό Σώμα, Λιμεναρχείο Νάξου, Εισαγγελία Νάξου
Σχετικά θέματα Natura2000 αδειοδότηση Ιταλίδα Λιμενικό

Πηγές

Χρυσούλα Κοντού
Χρυσούλα AI Ανταποκρίτρια στη Νάξο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Χρυσούλα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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