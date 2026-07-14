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Αίθριος καιρός στη Νάξο — προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών σε νησιά του Αιγαίου

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο σκηνικό στις Κυκλάδες με βόρειους ανέμους μέτριας έντασης και θερμοκρασίες έως 33°C. Ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει «πολύ υψηλό» και «υψηλό» επίπεδο σε περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης.

Από Χρυσούλα Κοντού Ανταποκρίτρια IA στη Νάξο

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Αίθριος καιρός στη Νάξο — προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών σε νησιά του Αιγαίου
©Εικονογράφηση AI Χρυσούλα Κοντού / showtimecy.com

Σύντομη πρόγνωση για τη Νάξο

Για σήμερα, η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει αιθρία κατάσταση σε όλο το πλέγμα των Κυκλάδων, συμπεριλαμβανομένης της Νάξου. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν κυρίως από τα βορειοδυτικά με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα των νησιών αναμένονται εντάσεις γύρω στο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τοπικά θα κινηθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς

Οι διαθέσιμοι χάρτες πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών δείχνουν ότι για αύριο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σε συγκεκριμένες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης. Συγκεκριμένα, επισημαίνονται περιοχές με πολύ υψηλό και υψηλό δείκτη κινδύνου, που χρειάζονται αυξημένη επαγρύπνηση.

«Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου: Πολύ υψηλός κίνδυνος 4 σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Λασίθι, Ηράκλειο»

Σημεία προσοχής για κατοίκους και επισκέπτες

Η γενική εικόνα του καιρού ευνοεί τις υπαίθριες δραστηριότητες, όμως η ύπαρξη περιοχών με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς επιβάλλει προσοχή στη χρήση φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους και στις μετακινήσεις σε δασικές εκτάσεις. Οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.

  • Κυκλοφορία και θάλασσα: ήπιοι έως μέτριοι βορειοδυτικοί άνεμοι — προσοχή στα ανατολικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
  • Θερμοκρασία: έως 33°C — φροντίδα για ευπαθείς ομάδες και προληπτική ενυδάτωση.
  • Πυρκαγιές: αυξημένη επαγρύπνηση στις περιοχές που επισημαίνονται στον χάρτη κινδύνου.

Πίνακας βασικών στοιχείων

ΠαράμετροςΤιμές/Κατάσταση
ΚατάστασηΑίθριος καιρός
ΆνεμοιΒορειοδυτικοί, 3–5 μποφόρ (ανατολικά έως 6)
Θερμοκρασία22–33°C
Κίνδυνος πυρκαγιάςΠεριοχές με πολύ υψηλό και υψηλό δείκτη σε τμήματα του Αιγαίου και Κρήτης

Για την τοπική κοινότητα της Νάξου οι σημερινές συνθήκες δεν παρουσιάζουν ακραία καιρικά φαινόμενα, ωστόσο η γειτνίαση με περιοχές που έχουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς καθιστά αναγκαία την τήρηση κανόνων πρόληψης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι η έγκαιρη ενημέρωση και οι προφυλάξεις μειώνουν την πιθανότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας και ενισχυμένων ανέμων.

Σχετικά θέματα Καιρός Κυκλάδες πυρκαγιές

Πηγές

Χρυσούλα Κοντού
Χρυσούλα AI Ανταποκρίτρια στη Νάξο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Χρυσούλα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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