Η Νάξος σήμερα: αίθριος καιρός, ισχυροί άνεμοι στα ανατολικά και προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς

Αίθριος καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 6-7 μποφόρ και θερμοκρασίες 22-33°C. Ισχύει χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές — συστάσεις πολιτικής προστασίας.

Σύντομη εικόνα για σήμερα

Η πρόγνωση για τη Νάξο και τις Κυκλάδες σήμερα δείχνει γενικά αιθρίο καιρό. Οι μετρήσεις και οι προγνώσεις της ΕΜΥ αναφέρουν ότι οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί εντάσεως 3-5 μποφόρ, με ενίσχυση στα ανατολικά έως 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 22°C και 33°C.

Χάρτης επικινδυνότητας και συνέπειες

Συνοδευτικά με την πρόγνωση κυκλοφορεί και ο χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Η Πολιτική Προστασία επισημαίνει περιοχές με αυξημένο κίνδυνο για αύριο, και ο χάρτης εμπεριέχει ζώνες με κλίμακα κινδύνου που πρέπει να ληφθεί υπόψη από κατοίκους και επισκέπτες.

"Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου: Πολύ υψηλός κίνδυνος 4 σε: Κιλκίς, περιοχές Θεσσαλονίκης. Υψηλός κίνδυνος 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας."

Παρότι οι αναφορές για πολύ υψηλό κίνδυνο αφορούν κυρίως βορειότερες περιοχές, ο γενικός αυξημένος δείκτης κινδύνου σε τμήματα της νησιωτικής χώρας επιβάλλει προσοχή και στη Νάξο, ειδικά σε σημεία με καύσιμη βλάστηση ή όπου γίνονται εργασίες με φωτιά.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Αποφυγή εργασιών ή δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν χρήση φωτιάς σε υπαίθριους χώρους.

Σε κατοικημένες και παραθαλάσσιες περιοχές να λαμβάνονται προφυλάξεις για ασφάλεια αναφορικά με τον άνεμο (σταθεροποίηση αντικειμένων, προσοχή στις βάρκες και σκάφη).

Ενημέρωση από επίσημες πηγές (ΕΜΥ, Πολιτική Προστασία) για τυχόν αλλαγές στην πρόγνωση και οδηγίες έκτακτης ανάγκης.

Σύντομος πίνακας πρόγνωσης για την περιοχή

Παράμετρος Τιμή Κύριος καιρός Αίθριος Άνεμοι Βορειοδυτικοί 3-5, ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ Θερμοκρασία 22 έως 33 °C

Για τους κατοίκους της Νάξου η εικόνα αυτή σηματοδοτεί μια καλοκαιρινή ημέρα με ενισχυμένους ανέμους στα ανατολικά τμήματα του νησιού — παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την προσβασιμότητα σε ορισμένες παραλίες και τις ναυτικές δραστηριότητες. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παρακολουθούν την εξέλιξη των δείκτων κινδύνου και θα ενημερώσουν άμεσα για μέτρα ή απαγορεύσεις σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

Συνιστάται στους πολίτες να κρατούν κινητά και μέσα επικοινωνίας σε λειτουργία, να αποφεύγουν τον ερασιτεχνικό χειρισμό φωτιάς σε αγρούς και θάμνους, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.