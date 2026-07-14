Στον τελευταίο ξυλόφουρνο της Απειράνθου: μνήμες, ψωμί και παραδοσιακή τέχνη

Στα 600 μ. υψόμετρο της Απειράνθου, ο ξυλόφουρνος της οικογένειας Φραγκίσκου διατηρεί ζωντανή την παραδοσιακή παραγωγή ψωμιού και αρτοσκευασμάτων που συνδέεται με την ταυτότητα του χωριού.

Η καθημερινή τελετουργία του ψωμιού

Στα 600 μέτρα υψόμετρο της Απειράνθου, ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος της κυρίας Βούλας συνεχίζει να λειτουργεί με τους ίδιους ρυθμούς που ορίζουν τη ζωή του χωριού. Το πρωινό που φουρνίζεται εδώ δεν είναι απλώς παραγωγή τροφής: είναι ένα τελετουργικό που διατηρεί γεύσεις, τεχνικές και μνήμες δεκαετιών.

Ο Γιάννος, τρίτης γενιάς στον φούρνο, εργάζεται από νωρίς: η πρώτη φουρνιά βγαίνει και κρυώνει πάνω στον πάγκο, ενώ η δεύτερη φουρνιά βρίσκεται σε στάδιο όπτησης πριν μπει στη φωτιά. Η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού απλώνεται στα πλακόστρωτα στενά και καλεί τους περαστικούς να δοκιμάσουν.

Ρίζες που φτάνουν στη δεκαετία του '60 και πριν

Ο φούρνος χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '60 από τον Αντώνη Φλώριου Βλακό, γνωστό στους Απεραθίτες ως «Βλακαντώνης», ο οποίος για τριάντα χρόνια έψηνε το ψωμί του χωριού. Στα τέλη της δεκαετίας του '80, μετά τον θάνατό του, ο φούρνος πέρασε στον Γιώργο Φραγκίσκο και στην κυρία Βούλα. Η οικογενειακή σχέση με το σιτάρι προϋπάρχει: ο παππούς Φραγκίσκος υπήρξε μυλωνάς και γνώριζε το σιτάρι πριν γίνει αλεύρι.

Η σύνδεση του χωριού με κινηματογραφική μνήμη αναδεικνύεται από το γεγονός ότι ο παππούς Φραγκίσκος εμφανίστηκε το 1952 σε σκηνή της ταινίας «Μαύρη Γη», μια μικρή αλλά διατηρημένη σημείωση στην τοπική ιστορία.

Παραγωγή: ψωμί με κρούστα από καπνό και σφιχτή ψίχα.

ψωμί με κρούστα από καπνό και σφιχτή ψίχα. Παραδοσιακά προϊόντα: σκαλτσούνια και παξιμάδια με πυκνή υφή.

σκαλτσούνια και παξιμάδια με πυκνή υφή. Ρυθμός ψησίματος: παλαιός εβδομαδιαίος ρυθμός διατήρησης του ψωμιού.

Σημασία για το χωριό και τους επισκέπτες

Ο φούρνος δεν αποτελεί μόνο παραγωγική μονάδα· είναι ζωντανό κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας της Απειράνθου. Τα προϊόντα του —εκτός από την καθημερινή χρησιμότητα— λειτουργούν ως φορείς αυθεντικής γεύσης που οι επισκέπτες παίρνουν μαζί τους φεύγοντας. Τα παξιμάδια της κυρίας Βούλας, ειδικά, αναφέρονται ως προϊόν που αξίζει να αποκτήσει κανείς.

Στοιχείο Πληροφορία Ύψος 600 μ. Ιδρυτής φούρνου Αντώνης Φλώριος Βλακός («Βλακαντώνης») Παραδοσιακά προϊόντα ψωμί, σκαλτσούνια, παξιμάδια

Για τους κατοίκους της Απειράνθου, ο φούρνος είναι σημείο συνάντησης και συνέχειας. Για τους επισκέπτες, αποτελεί παράδειγμα του πώς η τοπική γαστρονομία και οι χειροτεχνίες αντέχουν στον χρόνο όταν μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

Η διατήρηση τέτοιων χώρων απαιτεί τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την εκτίμηση των επισκεπτών. Η εμπειρία του φούρνου —το πρωινό ψήσιμο, το ψωμί που κρυώνει στον πάγκο, οι παραδοσιακές τεχνικές— παραμένει ένας λόγος για να επιστρέψει κανείς στην Απείρανθο ξανά και ξανά.