Σανδαλοποιείο στη Νάξο: νέα γενιά διασώζει παραδοσιακή τέχνη

Στο κέντρο της χώρας της Νάξου ένα παραδοσιακό εργαστήρι σανδαλοποιίας ζωντανεύει χάρη σε τρεις νέους —γεωπόνο, μουσικό και μετανάστη— και τον ιδιοκτήτη που μεταβιβάζει γνώση τεσσάρων γενεών.

Παραδοσιακή τέχνη σε πρώτο πλάνο στη Χώρα της Νάξου

Περπατώντας στη Χώρα της Νάξου, τουρίστες και ντόπιοι συχνά σταματούν μπροστά σε ένα μικρό εργαστήριο όπου κατασκευάζονται χειροποίητα σανδάλια. Πίσω από τη βιτρίνα εργάζονται συνεχώς τρεις νέοι —η 27χρονη Δέσποινα, ο 27χρονος Γιάννης και ο 30χρονος Ομάρ— μαζί με τον ιδιοκτήτη, Κώστα Παγώνη, ο οποίος εκπροσωπεί τη δεύτερη γενιά σανδαλοποιών στην οικογένειά του.

Η Δέσποινα κατάγεται από τις Εγγαρές και σπούδασε γεωπόνος στην Κρήτη. Επέστρεψε στη Νάξο λόγω αγάπης για το νησί και βρήκε το επάγγελμα που την κινητοποιεί στο κατάστημα του Κ. Παγώνη. Ο Γιάννης, από το Σκαδό, είναι μουσικός (λαούτο, βιολί) και εντάχθηκε στο εργαστήριο μετά από γνωριμία με τον ιδιοκτήτη σε ερασιτεχνική θεατρική ομάδα. Ο Ομάρ, με καταγωγή από το Μάλι, μεγάλωσε σε οικογένεια με εργαστήριο υποδημάτων στην πατρίδα του και εργάζεται στο σανδαλοποιείο εδώ και πέντε χρόνια.

«Υπάρχει ελπίδα το επάγγελμα να επιβιώσει»

Ο Κώστας Παγώνης όχι μόνο διδάσκει την τέχνη στους νεότερους συνεργάτες του, αλλά την έχει μεταβιβάσει και στην οικογένειά του: ο γιος του και ο 20χρονος εγγονός, που φοιτά σε οικονομικά, έχουν επίσης μάθει την τέχνη, καθιστώντας την επιχείρηση παράδειγμα συνέχειας πολλών γενεών.

Η παρουσία των τριών νέων στο εργαστήριο έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινότητα:

Διατήρηση μιας παραδοσιακής τέχνης που κινδύνευε να σβήσει.

που κινδύνευε να σβήσει. Ενίσχυση της απασχόλησης με νέους επαγγελματίες που επέλεξαν να μείνουν στο νησί.

Προσέλκυση επισκεπτών που βλέπουν την παραγωγή «ζωντανά», ενισχύοντας τις τοπικές μικροεπιχειρήσεις.

Για τους κατοίκους και τις μικρές επιχειρήσεις της Νάξου, το εργαστήριο αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης τοπικής επιχειρηματικότητας που συνδυάζει παράδοση και νέες δεξιότητες. Η συνεργασία μεταναστών και ντόπιων, καθώς και η συμμετοχή νέων με διαφορετικές σπουδές και επαγγελματικά υπόβαθρα, δείχνει πως η τέχνη προσαρμόζεται και παραμένει ζωντανή όταν υπάρχει μεταβίβαση γνώσης και κοινωνική ένταξη.

Όνομα Ηλικία Ρόλος / Ιστορικό Δέσποινα 27 Γεωπόνος, καταγωγή Εγγαρές, εργάζεται στο εργαστήριο Γιάννης 27 Μουσικός (λαούτο, βιολί), έμαθε την τέχνη στο εργαστήριο Ομάρ 30 Μετανάστης από Μάλι, μεγάλωσε σε οικογενειακό εργαστήριο υποδημάτων Κώστας Παγώνης — Ιδιοκτήτης, δεύτερη γενιά σανδαλοποιός, διδάσκει τη τέχνη

Η επιβίωση και η αναγέννηση παραδοσιακών επαγγελμάτων όπως η σανδαλοποιία έχουν πρακτικές συνέπειες για την τοπική οικονομία: διατηρούν δεξιότητες, δημιουργούν θέσεις εργασίας και προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες στον τουρισμό. Στη Νάξο, το παράδειγμα του συγκεκριμένου εργαστηρίου δείχνει πως η συνύπαρξη παράδοσης και νέας ενέργειας μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση πολιτιστικής ταυτότητας και στην ενίσχυση τοπικών εισοδημάτων.

Για όσους ενδιαφέρονται να δουν από κοντά την παραγωγή ή να προμηθευτούν χειροποίητα σανδάλια, το εργαστήριο στη Χώρα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την παραδοσιακή υποδηματοποιία του νησιού.