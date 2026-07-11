ΜΗΛΩΣΙΑ 2026 στο Φιλώτι: αθλητισμός και πολιτισμός με αλλαγές στο πρόγραμμα

Ο ΑΜΣ Φιλωτίου «Ο ΖΕΥΣ» ανακοινώνει το πρόγραμμα των ΜΗΛΩΣΙΩΝ 2026 (17/7–23/8) και μεταφέρει τους αγώνες στίβου στο Γήπεδο Φιλωτίου, λόγω εργασιών στο Δ.Α.Κ. Νάξου. Η διοργάνωση επιδιώκει να ενώσει γενιές και να στηρίξει εθελοντικές δράσεις.

Επιστροφή του θεσμού με προσαρμογές

Ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλωτίου Νάξου «Ο ΖΕΥΣ» ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φετινών ΜΗΛΩΣΙΩΝ 2026, που θα γίνουν από 17 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Η διοργάνωση διατηρεί τον χαρακτήρα της τοπικής γιορτής, αλλά φέτος πραγματοποιείται μετά την πρόσφατη συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στις ημερομηνίες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Τα ΜΗΛΩΣΙΑ παραμένουν θεσμός για το Φιλώτι, με έμφαση στη μνήμη ανθρώπων που σημάδεψαν την κοινότητα και στην ανάδειξη αξιών όπως η προσφορά, η συνεργασία και ο εθελοντισμός. Η διοργάνωση καλεί κατοίκους και επισκέπτες να στηρίξουν τις δράσεις και τους συντελεστές.

Μεταφορά των αγώνων στίβου — τι αλλάζει

Σημαντική αλλαγή για την τοπική αθλητική κοινότητα είναι ότι οι Αγώνες Στίβου, που συνήθως διεξάγονταν στο Δ.Α.Κ. Νάξου, θα γίνουν φέτος στο Γήπεδο Φιλωτίου. Η μεταφορά κρίνεται αναγκαία λόγω των εργασιών ανακατασκευής που εκτελούνται στο Δ.Α.Κ.

Η διοργάνωση αναφέρει ότι το πρόγραμμα της ημέρας θα προσαρμοστεί στις δυνατότητες του γηπέδου, ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν με ασφάλεια και να απολαύσουν αγωνίσματα στίβου και αθλοπαιδιές. Αυτή η προσαρμογή αφορά άμεσα γονείς, προπονητές και τα ίδια τα σωματεία, που θα πρέπει να λάβουν υπόψη την αλλαγή χώρου κατά τον προγραμματισμό τους.

Διάρκεια εκδηλώσεων: 17/7–23/8

17/7–23/8 Διοργανωτής: ΑΜΣ Φιλωτίου «Ο ΖΕΥΣ»

ΑΜΣ Φιλωτίου «Ο ΖΕΥΣ» Νέος χώρος για τους αγώνες στίβου: Γήπεδο Φιλωτίου

Γήπεδο Φιλωτίου Λόγος αλλαγής: εργασίες ανακατασκευής στο Δ.Α.Κ. Νάξου

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια 17 Ιουλίου - 23 Αυγούστου Αγώνες στίβου Γήπεδο Φιλωτίου (μεταφορά λόγω εργασιών Δ.Α.Κ.) Διοργανωτής ΑΜΣ Φιλωτίου «Ο ΖΕΥΣ»

Η τοπική κοινωνία ενθαρρύνεται να συμμετάσχει ενεργά: οι εκδηλώσεις συνδυάζουν αθλητικά δρώμενα για νεότερους και μεγαλύτερους με πολιτιστικές δραστηριότητες που τιμούν μνήμες και τοπικά πρόσωπα. Η υποστήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και των χορηγών, αναφέρεται ρητά από τον σύλλογο ως απαραίτητη για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Για τους γονείς και τους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ή να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα, η σύσταση του συλλόγου είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΑΜΣ Φιλωτίου, ώστε να προσαρμόσουν τη μετακίνηση και τη συμμετοχή τους στις νέες ημερομηνίες και στον χώρο διεξαγωγής των αγωνισμάτων.

Τα ΜΗΛΩΣΙΑ 2026 επιχειρούν να διατηρήσουν έναν δεσμό ανάμεσα στις γενιές και να προσφέρουν χαρά και αθλητική εμπειρία στα παιδιά του Φιλωτίου, παρά τις δυσκολίες που φέρνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις στις υποδομές του νησιού.