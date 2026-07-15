Αμοργός: νέα έκθεση στη Αιγιάλη εξερευνά το νερό ως φορέα μνήμης

Στην Althea Ceramics Art Gallery ανοίγει στις 16 Ιουλίου σειρά μικρών έργων ζωγραφικής από επιστροφές δύο δεκαετιών, με θέμα τη σχέση τοπίου, νερού και μνήμης στην Αμοργό.

Έκθεση στην Αιγιάλη με αφετηρία μνήμες και το στοιχείο του νερού

Στην Αιγιάλη της Αμοργού εγκαινιάζεται την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 η νέα παρουσίαση της Althea Ceramics Art Gallery, με σειρά μικρών έργων ζωγραφικής που προκύπτουν από επανειλημμένες επισκέψεις του δημιουργού στο νησί. Η συλλογή προσεγγίζει την τοπική εμπειρία μέσα από αποτυπώματα αισθήσεων και μεταβολών του τοπίου, όχι ως απλή αναπαράσταση του νησιού αλλά ως καταγραφή προσωπικών και συλλογικών μνημών.

Τα έργα αναδεικνύουν τον ρόλο του νερού ως συνδέτη ανάμεσα σε ανθρώπους, τόπους και χρόνο. Η έκθεση αποτελεί την πρώτη στάση ενός ευρύτερου κύκλου εκδηλώσεων που περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις στη Χώρα και στην Κολοφάνα, όπου σε διαφορετικά σημεία του νησιού θα συνυπάρξουν ζωγραφική, κεραμική, ήχος, κίνηση και εγκαταστάσεις.

«Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της έκθεσης για να γνωρίσετε από κοντά το έργο του καλλιτέχνη και να μοιραστούμε μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη, τη μνήμη και την Αμοργό.»

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η παρουσίαση λειτουργεί ταυτόχρονα ως πρόσκληση για περιήγηση: η Αιγιάλη γίνεται σημείο εκκίνησης ενός καλλιτεχνικού «ταξιδιού» που επιχειρεί να αναδείξει πώς προσωπικές ανάμνησεις μετασχηματίζονται σε συλλογική μνήμη του τοπίου. Η επιλογή μικρών έργων επιτρέπει στενή, προσωπική επαφή με κάθε σημείο της συλλογής, ενισχύοντας την αίσθηση εγγύτητας με τις μορφές και τα υλικά της Αμοργού.

Ημερομηνία εγκαινίων: 16/07/2026, 20:00

16/07/2026, 20:00 Χώρος: Althea Ceramics Art Gallery, Αιγιάλη

Althea Ceramics Art Gallery, Αιγιάλη Θέμα: μνήμες από το νησί — το νερό ως φορέας μνήμης

Στοιχείο Πληροφορία Gallery Althea Ceramics Art Gallery Τοποθεσία Αιγιάλη, Αμοργός Επικοινωνία Τηλ.: 697 4104243 — Instagram: altheaceramics_

Η πρωτοβουλία εμπλουτίζει το πολιτιστικό αποτύπωμα της Αμοργού το φετινό καλοκαίρι, προσφέροντας τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες πολιτιστική πρόταση που συνδέει την τέχνη με το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον του νησιού. Η σύνδεση των εκθέσεων σε διαφορετικά σημεία —Αιγιάλη, Χώρα, Κολοφάνα— υπογραμμίζει την πρόθεση να μετασχηματιστεί η εμπειρία σε μια συνεχή ανάγνωση του τόπου μέσα από πολλαπλές εκφάνσεις τέχνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία των εκδηλώσεων μέσω των σελίδων της gallery στα κοινωνικά δίκτυα ή να επικοινωνήσουν απευθείας για πληροφορίες σχετικά με ώρες λειτουργίας και τυχόν παράλληλες δράσεις.