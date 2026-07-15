Πλήθος στη Χώρα για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Νικοδήμου

Με λιτανεία στην παραλιακή οδό, συμμετοχή πολλών ιεραρχών και αναγγελία εγκαίνιων για νέο εκκλησιαστικό γηροκομείο, κορυφώθηκαν στη Νάξο οι διήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Νικοδήμου.

Διήμερος εορτασμός και λιτανεία στην καρδιά της πόλης

Με έντονη συμμετοχή πιστών και επίσημων εκπροσώπων ολοκληρώθηκε στη Χώρα της Νάξου ο διήμερος εορτασμός προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Νικοδήμου. Η τελετή κορυφώθηκε με την λιτανεία της εικόνας και των ιερών λειψάνων στην παραλιακή οδό, σε μία εκδήλωση που συνδύασε θρησκευτική λαμπρότητα και τοπική συμμετοχή.

Στις θρησκευτικές ακολουθίες παρέστησαν συνολικά πέντε ιεράρχες, κληρικοί από τη Νάξο, την Πάρο και άλλες περιοχές, καθώς και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας με μέγα πανηγυρικό εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου και συνεχίστηκαν με αγρυπνία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την επόμενη ημέρα, οι αρχιερείς προεξήρξαν στον πανηγυρικό όρθρο και στην αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ μετά το πέρας των ακολουθιών πραγματοποιήθηκε λιτανεία με συνοδεία των φιλαρμονικών του Λιμενικού Σώματος και του Δήμου Νάξου.

Συμμετοχή ιεραρχών: Μητροπολίτες και επίσκοποι από διάφορες Μητροπόλεις.

Μητροπολίτες και επίσκοποι από διάφορες Μητροπόλεις. Συνοδεία: Ναύτες του Ναυτικού Παρατηρητηρίου Νάξου, στελέχη του Λιμεναρχείου και μέλη της Εθνοφυλακής.

Ναύτες του Ναυτικού Παρατηρητηρίου Νάξου, στελέχη του Λιμεναρχείου και μέλη της Εθνοφυλακής. Μουσική κάλυψη: Φιλαρμονικές του Λιμενικού Σώματος και του Δήμου.

Κατά την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας ανακοινώθηκε σημαντική τοπική πρωτοβουλία: τα εγκαίνια του νέου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου της Μητρόπολης, που λειτουργεί ήδη στη Νάξο τους τελευταίους δύο μήνες. Τα επίσημα εγκαίνια ορίστηκαν για τις 20 Αυγούστου 2026, με την παρουσία του μεγάλου ευεργέτη του ιδρύματος Αθανασίου Μαρτίνου.

Ημερομηνία Εκδήλωση 13 Ιουλίου Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και αγρυπνία 14 Ιουλίου Πανηγυρικός Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, λιτανεία 20 Αυγούστου 2026 Εγκαίνια Εκκλησιαστικού Γηροκομείου

Η παρουσία πλήθους πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό υπενθύμισε τον ρόλο του εορτασμού ως σημαντικό σημείο αναφοράς για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του νησιού. Για τους κατοίκους της Νάξου, οι εκδηλώσεις αυτές δεν είναι μόνο θρησκευτική υποχρέωση αλλά και αφορμή για δημόσια συνάθροιση, στήριξη των τοπικών θεσμών και ανάδειξη πρωτοβουλιών φροντίδας προς τις ευάλωτες ομάδες.

Η ανακοίνωση των εγκαινίων του γηροκομείου αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινότητα, αφού το ίδρυμα λειτουργεί ήδη και αναμένεται να ενισχύσει τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων στο νησί. Η παρουσία του ευεργέτη στις τελετές υπογραμμίζει τη συμβολή ιδιωτών και φορέων στη στήριξη κοινωνικών υποδομών στη Νάξο.

Η τοπική κοινωνία συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τη λειτουργία και την επίσημη έναρξη του γηροκομείου, που αναμένεται να προσδώσει μόνιμη απάντηση σε ανάγκες φροντίδας και κοινωνικής συνοχής στο νησί.