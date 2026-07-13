Ομόφωνο «όχι» του Δήμου Νάξου στη χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη Δρυμαλία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εξέδωσε ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ για το νέο ειδικό χωροταξικό ΑΠΕ, ζητώντας επανεξέταση της ένταξης της Δρυμαλίας και κατοχύρωση του λόγου του δήμου στις αδειοδοτήσεις.

Δημοτικό «βέτο» στην πρόβλεψη για αιολική ανάπτυξη στη Δρυμαλία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των ΑΠΕ, με κύριο αντικείμενο την ένταξη της Δρυμαλίας ως Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας. Η απόφαση αποτυπώνει την ανησυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η σχεδιαζόμενη χωροθέτηση ανεμογεννητριών στην ορεινή ενδοχώρα του νησιού.

Στην εισήγηση της δημοτικής αρχής επισημαίνεται ότι η Νάξος, με έκταση περίπου 430 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δεν εμπίπτει στον γενικό αποκλεισμό που προβλέπεται για νησιά κάτω των 300 τ.χλμ. και επομένως τυπικά μπορεί να συμπεριληφθεί σε ζώνες προτεραιότητας για αιολικά έργα. Ωστόσο, ο δήμος ζητεί να επανεξετασθεί η συγκεκριμένη ένταξη και να κατοχυρωθεί ο ρόλος του σε όλα τα στάδια αδειοδότησης.

Μεταξύ των επιχειρημάτων που παρουσιάστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο συγκαταλέγονται πιθανοί αρνητικοί αντίκτυποι στον πρωτογενή τομέα, στο τοπίο, στην πολιτιστική παράδοση και στη τουριστική φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής. Τονίστηκε επίσης ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει καθορισμό μέγιστης παραγωγικής ισχύος ανά νησί, χωρίς να ορίζεται σαφώς το σχετικό όριο, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις και τα οφέλη τοπικά.

Αίτημα επανεξέτασης της ένταξης της Δρυμαλίας στις περιοχές αιολικής καταλληλότητας.

Κατοχύρωση της σύμφωνης γνώμης του Δήμου σε όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.

Απαιτήσεις για απτά οφέλη προς κατοίκους και τοπικές επιχειρήσεις.

Σημαντικό στοιχείο της απόφασης είναι η διεκδίκηση συμμετοχής του δήμου στην τελική λήψη αποφάσεων, τόσο για μεμονωμένες αδειοδοτήσεις όσο και για πιθανή θεσμοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων για ΑΠΕ στη Νάξο, ενώ η πρόταση αφορά ειδικά τη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας και όχι τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες ή τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων.

Δημοτική Ενότητα / Νησιά Κατάσταση στο πλαίσιο Δρυμαλία Εντάσσεται ως Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας (αντικείμενο διαφωνίας) Νάξος (γενικά) Δεν αποκλείεται (έκταση ≈ 430 τ.χλμ.) Δονούσα, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσια Καλύπτονται από αποκλεισμό για αιολικά (νησιά < 300 τ.χλμ.)

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαβούλευση για το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο του Νοτίου Αιγαίου. Το σώμα ζητεί επίσης να καθορισθούν ξεκάθαρα οι προϋποθέσεις, τα όρια ισχύος και οι οικονομικές ωφέλειες που θα διατεθούν σε κατοίκους και επιχειρήσεις, σε περίπτωση υλοποίησης έργων ΑΠΕ.

Για τους κατοίκους της Νάξου η εξέλιξη είναι κομβική: η τελική μορφή του πλαισίου θα καθορίσει όχι μόνο το ενεργειακό αποτύπωμα του νησιού, αλλά και την προστασία των τοπίων, την αγροτική παραγωγή και την τουριστική ταυτότητα που στηρίζει μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας.