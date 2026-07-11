Άλιμος: Σεβασμός και διεθνείς δεσμοί στο Κοινοπολιτειακό Στρατιωτικό Κοιμητήριο

Ο Δήμαρχος Άλιμου υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης σε ξενάγηση στο Κοινοπολιτειακό Στρατιωτικό Κοιμητήριο του Φαλήρου, αναδεικνύοντας τη φροντίδα του χώρου και τους ιστορικούς δεσμούς με την Αυστραλία.

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Κοινοπολιτειακό Στρατιωτικό Κοιμητήριο

Ο Δήμαρχος του Άλιμου, Ανδρέας Κονδύλης, συνοδευόμενος από τις αντιδημάρχους Σιένα Θεοδώρου και Μαρία Μαρκαντωνάκη, ξενάγησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. Bill Papastergiadis OAM, στο Κοινοπολιτειακό Στρατιωτικό Κοιμητήριο στο γειτονικό Φάληρο. Η επίσκεψη επικεντρώθηκε στην τιμή των πεσόντων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και στην παρουσίαση της κατάστασης και της συντήρησης του χώρου.

Το κοιμητήριο φιλοξενεί τη μνήμη 2.029 στρατιωτών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

στρατιωτών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Ανάμεσά τους υπάρχουν 198 Αυστραλοί που είτε είναι θαμμένοι είτε τιμώνται στο μνημείο.

Αυστραλοί που είτε είναι θαμμένοι είτε τιμώνται στο μνημείο. Η ξενάγηση υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης και της δημόσιας πρόσβασης στον χώρο.

Το μνημείο, χτισμένο δίπλα στη θάλασσα, περιγράφηκε ως «ήρεμη πράσινη όαση» εντός του αστικού ιστού της Αθήνας, όπου η φροντίδα των χώρων αντικατοπτρίζει τον σεβασμό προς τους συμμάχους της χώρας.

«Ήταν μια βαθιά συγκινητική στιγμή για όλους μας», δήλωσε ο κ. Papastergiadis.

Ιστορικό βάρος και τοπικές προεκτάσεις

Στην αναμνηστική πλάκα έχουν χαραχθεί ονόματα Αυστραλών, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι ελληνικής καταγωγής, όπως ο Ζαμπέλλης, γεγονός που υπενθυμίζει τις ιστορικές συνδέσεις των κοινοτήτων. Η επίσκεψη και η ξενάγηση επιβεβαίωσαν την πρόθεση των τοπικών αρχών να διατηρούν τον χώρο σε άριστη κατάσταση, στοιχείο με άμεση σημασία για τους κατοίκους του Άλιμου και για τους επισκέπτες που αναζητούν μνημειακούς χώρους και ιστορική μνήμη στην περιοχή.

Μετά την ξενάγηση, η αντιπροσωπεία μετέβη στο Δημαρχείο του Άλιμου όπου διεξήχθη συζήτηση για δυνατότητες στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στη Μελβούρνη και τον Άλιμο. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Papastergiadis επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Μελβούρνης, κ. Nicholas Reece, ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε μελλοντικές πρωτοβουλίες συνεργασίας.

Στοιχείο Αριθμός Στρατιώτες της Κοινοπολιτείας στο κοιμητήριο 2.029 Αυστραλοί ήρωες θαμμένοι/τιμώμενοι 198

Για την τοπική κοινωνία του Άλιμου η επίσκεψη έχει τριπλή σημασία: υπενθυμίζει την ιστορική μνήμη, ενισχύει τις διεθνείς επαφές του δήμου και αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς συντήρησης δημόσιων μνημείων. Η παρουσία αντιπροσωπείας από την ελληνική ομογένεια της Μελβούρνης αναδεικνύει επίσης τον ρόλο που παίζουν οι δίαυλοι επικοινωνίας με τις κοινότητες του εξωτερικού για την προώθηση κοινών δράσεων και σεβασμού της μνήμης των πεσόντων.

Οι κάτοικοι του Άλιμου και οι επισκέπτες μπορούν να αναμένουν συνέχιση της προσοχής στον χώρο του κοιμητηρίου, καθώς και πιθανές πρωτοβουλίες συνεργασίας με ομογενειακούς φορείς που θα αναπτυχθούν μετά τις πρόσφατες επαφές.