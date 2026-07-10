Άγιος Δημήτριος: Σύλληψη υπεύθυνης συνεργείου μετά από ατυχήματα σε έργο οπτικής ίνας

Συνελήφθη η υπεύθυνη τεχνικού συνεργείου μετά από δυο οχήματα που έπεσαν σε ανοιγμένα χαντάκια στον παράδρομο της Λ. Βουλιαγμένης. Ο δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν έλεγχο στα μέτρα ασφαλείας.

Σύλληψη και καταγγελίες για έλλειψη μέτρων ασφαλείας στις εργασίες

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε σύλληψη της υπεύθυνης τεχνικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στον παράδρομο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στη συμβολή με τις οδούς Αγίου Βασιλείου και Όθωνος. Η παρέμβαση της Αστυνομίας έγινε μετά από καταγγελία του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Παπατριανταφύλλου και αφού, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν προηγηθεί δύο ατυχήματα με οχήματα που κατέληξαν σε σκαμμένα ορύγματα.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι στο εργοτάξιο δεν υπήρχε η απαιτούμενη εργοταξιακή σήμανση σε όλο το μήκος των εργασιών. Επιπλέον γίνεται αναφορά σε έλλειψη άδειας για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της υπευθύνου με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

«Είχα προειδοποιήσει για την επικινδυνότητα των εργασιών, όμως μου διαβεβαίωσαν ότι όλα ήταν υπό έλεγχο»

Η δήλωση αυτή του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγαπάμε την Πόλη μας τον Άγιο Δημήτριο», Γ. Παπατριανταφύλλου, καταγράφει την προειδοποίηση που, όπως ισχυρίζεται, είχε κατατεθεί λίγες ώρες πριν. Στην ανακοίνωση της παράταξης περιλαμβάνεται λεπτομερής καταγραφή προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Εκτεταμένες τομές στο οδόστρωμα χωρίς επαρκή σήμανση ή προειδοποίηση.

Έλλειψη σήμανσης για οδηγούς και πεζούς κατά μήκος των εργασιών.

Ζημιές σε δίκτυα κοινής ωφέλειας και προβλήματα πρόσβασης σε τοπικές επιχειρήσεις.

Έντονη σκόνη λόγω απουσίας μέτρων περιορισμού της σκόνης.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ανάλογα περιστατικά είχαν σημειωθεί και σε προηγούμενες εργασίες στην περιοχή, στοιχείο που θέτει ζήτημα επανελέγχου των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας των αναδόχων.

Σημείο Περιγραφή Παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης (Αγ. Βασιλείου - Όθωνος) Εργασίες για δίκτυο οπτικών ινών, ανοιχτά χαντάκια, δύο οχήματα έπεσαν στα ανοίγματα. Εργοτάξιο Φέρεται να έλειπε η εργοταξιακή σήμανση και η προβλεπόμενη άδεια.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της γειτονιάς, τα συμβάντα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο: κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς, περιορισμένη πρόσβαση σε καταστήματα και ενδεχόμενα προβλήματα στις υποδομές κοινής ωφέλειας. Η σύλληψη της υπεύθυνης του συνεργείου υποδεικνύει ότι οι αρχές αντιμετώπισαν την καταγγελία με ταχεία επέμβαση, ωστόσο απομένει να γίνει σαφές αν θα προχωρήσουν περαιτέρω έλεγχοι για την αδειοδότηση και την τήρηση των μέτρων ασφάλειας σε όλα τα σχετικά έργα.

Η δημοτική παράταξη που κατέθεσε την καταγγελία ζητά ελέγχους και μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία της τοπικής κοινότητας. Η εξέλιξη της υπόθεσης και οι ενέργειες των ελεγκτικών αρχών θα καθορίσουν αν τα περιστατικά θα αντιμετωπιστούν ως μεμονωμένο λάθος του αναδόχου ή ως δείγμα ευρύτερων παραλείψεων στον τρόπο εκτέλεσης δημοσίων/ιδιωτικών παρεμβάσεων στην πόλη.